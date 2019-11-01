監獄私刑》霸凌存在監所陰暗角落 16歲少年瘦成40公斤身亡

高雄監獄一名陳姓收容人日前出現嘔吐昏迷等症狀，送醫不治，相關單位原本想以病死結案，但檢察官認為不單純，相驗遺體後認為疑有外力介入，聲押2名戒護科管理人員及4名雜役獲准。（資料照）

2019-11-01 11:49:35

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄監獄一名陳姓收容人日前出現嘔吐昏迷等症狀，送醫不治，相關單位原本想以病死結案，但檢察官認為不單純，相驗遺體後認為疑有外力介入，聲押2名戒護科管理人員及4名雜役獲准，這類遭毆致死偽裝病死的黑數究竟有多少，外界不得而知，曾曝光最驚人的案例之一，就是一名買姓少年，當年他16歲，一個月內從56公斤暴瘦到40公斤，因敗血症身亡，原以病死結案，經阿嬤不斷奔走，才挖出駭人的霸凌事實。

「生在監獄，死在少輔院」買姓少年的媽媽懷孕時年僅19歲，與男友飛車搶劫入監服刑，在獄中生下他，一個不自由的環境，這是他的人生起點，歷經育幼院、親戚照護、最後只有阿嬤願意養他，他被診斷出有過動症和學習障礙，雖然經過治療一度好轉，但搬回去和媽媽住之後，一切都變了樣。

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媽媽忙於工作疏於照顧，也無暇帶他就醫，他開始偷東西，行為脫序到連法官都很頭痛，最後裁定他應接受感化教育，入桃園少輔院收容，但誰都沒想到，這一個裁定，竟是他走向人生終點的關鍵。

「回去以後，我會乖乖孝順妳」沒想到1個月後，阿嬤接到的是孫子的死訊，買姓少年身上多處傷痕，從56公斤暴瘦至40公斤，阿嬤難以接受死因是「病死」，開始四處陳情，驚動監察院，監委親自跳下來調查，終於查出霸凌實情。

監委指出，買姓少年多次遭到同學欺負與主管嚴格要求，身上出現挫傷與扭傷，雖然曾向保護官反映，並藉著看診結束堅持不回班的方式對外求援，但少輔院置若罔聞，還同意導師和科長給予更嚴格的考核。

買姓少年暴瘦並出現嘔吐、無法自行上床、洗澡、自理等情事，需坐輪椅上課，少輔院不僅漠視他的痛苦，還認為他的情況恐影響其他學生上課，把他移置獨居房單獨監禁，期間衛生科科長從未前往探望病況。

離譜的是，少輔院在買姓少年身亡後，竟要求所屬人員回報檢察官偵訊內容，疑為監控並統一說詞，監委甚至批評整個過程恐有串證、滅證之虞，以至於上級機關矯正署收到不實資訊。

經過監委不斷重啟調查，才讓少輔院的霸凌與管教問題逐漸浮現，阿嬤雖然獲得了真相，但孫子的寶貴生命已無法挽回，短短的16年人生，揭露了社會弱勢的悲哀，照亮了監所的陰暗角落。

而另一名收容人林偉孝，因罹有精神疾病而出現自殘與攻擊獄友的傾向，台北監獄僅安排他赴精神科門診診療，未協助戒送外醫、移至病監或醫院，甚至對他施用戒具管束高達49次，直到2014年12月1日，他被發現死在走廊欄杆旁，以綑綁銬坐之姿走完人生。

監委調查發現，台北監獄戒護科員及管理員用活動式及固定式手梏腳鐐，把林偉孝銬坐於走廊欄杆，且以腳鐐聯結環繞背部，又配戴安全帽、壓舌板，再以毛毯置於其前胸，長達5個多小時，使其無法出聲求救，動彈不得，即使昏迷也無法倒地，非常殘忍，法醫驗屍後，判定死因是不當管束導致其窒息而呼吸衰竭及代謝性衰竭。

監委還查出，違法施用戒具的管理，下從服務員施行，上達典獄長知情，整個體系都認可這種殘忍行徑，長期縱容，最終才爆發不可逆的死亡結果。

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