無照雙載去打工撞上拖板車 高中生情侶1死1重傷

高中生無照雙照騎車，與拖板車發生車禍後兩人被撞飛倒地。（記者李容萍翻攝）

2019-10-31 23:17:51

首次上稿 22:14

更新時間 23:17

高中生無照雙照騎車，與拖板車發生車禍後兩人被撞飛倒地。（記者李容萍翻攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區新生路二段今天傍晚發生一件死亡車禍，2名就讀中壢區某高中二年級同為16歲的一男一女高中生，放學後無照雙載前往打工途中，與正在迴轉的拖板車發生擦撞事故，兩人被撞飛後，因不堪猛烈撞擊嚴重創傷休克，騎車的宋姓高中生送醫急救於晚上7點許宣吿不治，被載的鐘姓女友因頭部重創，經CPR急救後轉送林口長庚醫院救治，至於車禍原因由警方進一步調查中。

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高中生無照雙照騎車，與拖板車發生車禍後兩人被撞飛倒地，肇事路段旁邊還留下兩人的安全帽和機車。（記者李容萍攝）

校方表示，宋姓高中生可能為了放學後的打工方便，才會不顧校方不要無照騎車的交通安全宣導叮嚀，竟然在放學後偷偷載著女友無照騎車，釀成憾事，由於宋生為低收入戶，校方會全力協助家屬善後並支付喪葬費用。

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