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彰化濱海路首起翻車意外 貨櫃翻落駁坎司機受傷送醫
2019-10-30 20:15:09
〔記者劉曉欣／彰化報導〕翻了！有「神隊友」封號的彰化縣全興工業區濱海路，今天發生第一起翻車意外，貨櫃車翻了90度，整個貨櫃掉在駁坎，車上駕駛受傷送醫，意識清楚！
今天這起翻車意外發生在下午5時許，當時貨櫃車由東向西行駛在濱海路上，在一個大轉彎、靠近濱一路的地方，貨櫃車整個翻了90度，貨櫃還跌落在駁坎，所幸駕駛沒有生命危險，貨櫃車也沒有佔用到對向車道。
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由於濱海路只有雙向兩線車道，意外發生後，警消人員立即前往處理，警方指揮交通，由於貨櫃掉在駁坎，必須出動吊車才能將貨櫃車吊離現場。
全興工業區濱海路從17日通車以來就話題不斷，因為全興工業區以往對外主要道路就是興工路，但是興工路天天塞車，被稱為是全彰化縣最塞道路，好不容易等到「神隊友」濱海路拓寬完成通車，卻一通車就成為「超車大道」，警方立即安排違規取締任務，不容平坦道路變成飆車道。
由於濱海路限速只有50公里，今天發生第一起翻車意外，路過的人認為，應該是大轉彎所造成的，在大轉彎又沒有降速的情況下，才會翻車，真正原因將由警方進一步調查。