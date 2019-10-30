為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

彰化濱海路首起翻車意外 貨櫃翻落駁坎司機受傷送醫

彰化濱海路才通車14天，就發生第一起翻車意外，整部貨櫃車翻了。（記者劉曉欣翻攝）

彰化濱海路才通車14天，就發生第一起翻車意外，整部貨櫃車翻了。（記者劉曉欣翻攝）

2019-10-30 20:15:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕翻了！有「神隊友」封號的彰化縣全興工業區濱海路，今天發生第一起翻車意外，貨櫃車翻了90度，整個貨櫃掉在駁坎，車上駕駛受傷送醫，意識清楚！

今天這起翻車意外發生在下午5時許，當時貨櫃車由東向西行駛在濱海路上，在一個大轉彎、靠近濱一路的地方，貨櫃車整個翻了90度，貨櫃還跌落在駁坎，所幸駕駛沒有生命危險，貨櫃車也沒有佔用到對向車道。

由於濱海路只有雙向兩線車道，意外發生後，警消人員立即前往處理，警方指揮交通，由於貨櫃掉在駁坎，必須出動吊車才能將貨櫃車吊離現場。

全興工業區濱海路從17日通車以來就話題不斷，因為全興工業區以往對外主要道路就是興工路，但是興工路天天塞車，被稱為是全彰化縣最塞道路，好不容易等到「神隊友」濱海路拓寬完成通車，卻一通車就成為「超車大道」，警方立即安排違規取締任務，不容平坦道路變成飆車道。

由於濱海路限速只有50公里，今天發生第一起翻車意外，路過的人認為，應該是大轉彎所造成的，在大轉彎又沒有降速的情況下，才會翻車，真正原因將由警方進一步調查。

彰化濱海路才通車14天，就發生第一起翻車意外。（記者劉曉欣翻攝）

彰化濱海路才通車14天，就發生第一起翻車意外。（記者劉曉欣翻攝）

彰化濱海路才通車14天，就發生第一起翻車意外，貨櫃翻落駁坎。（記者劉曉欣翻攝）

彰化濱海路才通車14天，就發生第一起翻車意外，貨櫃翻落駁坎。（記者劉曉欣翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化濱海路逆向超車猖狂 警今強力取締駕駛變乖

彰化濱海路逆向超車猖狂 警今強力取締駕駛變乖
可惡！彰化濱海路還沒開通 竟變垃圾大道

可惡！彰化濱海路還沒開通 竟變垃圾大道
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
可怕！彰化最塞道路的神隊友 馬上變「嚇破膽大道」

可怕！彰化最塞道路的神隊友 馬上變「嚇破膽大道」
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播