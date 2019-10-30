仰德大道車禍驚爆代驗廠收賄 士檢搜索全台多家業者

前年發生在陽明山仰德大道的車禍，調查局後來發現，該案是因業者透過驗車黃牛向代驗廠行賄，使代驗廠明知車輛驗不過，卻仍放水通過，且全台數間代驗廠疑似有同樣弊端。士林地檢署今指揮北市調查處、廉政署、北機站等單位，搜索全台多家汽車代驗廠業者。（資料照）

2019-10-30 15:57:19

〔記者溫于德／台北報導〕陽明山仰德大道下坡路段前年發生「信詠工程」的混凝土泵浦車「完全無煞車」失控衝撞22輛轎車、機車及民宅，造成4死8傷慘劇。調查局後來發現，該案是因業者透過驗車黃牛向代驗廠行賄，使代驗廠明知車輛驗不過，卻仍放水通過，且全台數間代驗廠疑似有同樣弊端。士林地檢署今指揮北市調查處、廉政署、北機站等單位，搜索全台多家汽車代驗廠業者。

前年7月19日上午交通尖峰時段，阮英貴駕駛混凝土泵浦車行經台北市陽明山仰德大道三段下山路段，以逾50公里時速撞上一輛轎車，並衝進對向停等紅燈車陣，約5秒把22輛汽機車如鏟雪般往前推擠，有的擠成「鐵片」、有的飛出，還波及4戶民宅，造成阮英貴、轎車駕駛何宗益，騎車到學校的文化大學美術系助教翁竟期（前中研院院長翁啟惠姪子），及騎車上山參加暑修的文大戲劇系女學生陳羿陵死亡，另有8人輕重傷。

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檢方調查，該車於1977年出廠，車齡已近40年，信詠工程2005年以二手購入，由53歲負責人陳美蘭管理，另負責維修該車的技師41歲盧志宏，受僱於真銓材料行，與信詠是合作關係。

檢方指出，盧男除在2016年12月間更換差速器，2017年4月間阮男反映車輛行駛時「有點抖動」，盧男只更換傳動軸，2次都未檢查到插銷是否斷裂，陳女也同意讓超載車上路，業務上均有過失，起訴2人。全案現由士林地院審理中。

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