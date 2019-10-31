曉明女中野炊爆炸11傷 女學生：瓦斯罐離烤肉架太近

野炊爆炸地點。（南市消防局提供）

2019-10-31 20:37:43

〔記者楊金城、萬于甄／台南報導〕台南市楠西區曾文青年活動中心今晚6點38分發生台中曉明女中學生進行野炊時不慎燒燙傷，目前共11位女學生送往醫院救治，多為臉部及手部灼傷，其中1人傷勢較嚴重，有1~2度燒燙傷面積10%。

台中曉明女中到楠西辦活動為期3天，沒想到第一天晚上出意外。

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晚上8點剛送到麻豆新樓醫院救治的有4位女學生，多是手臂燒傷，皮膚泛紅，看起來精神還不錯。

傷者談起事發過程仍是餘悸猶存，女學生說，當時已吃完烤肉，可能瓦斯罐離烤肉架太近，才會因過熱造成瓦斯罐爆炸，波及周遭同學。

南市消防局說，現場疑為卡式瓦斯爐，因離烤肉火源過近，造成瓦斯罐爆炸，導致學生受燒灼傷。確切事件發生原因待查。

台南市消防局接獲報案後，派遣第二大隊的楠西、玉井、東原、南化分隊救護車輛6車11人到場救援，現場檢傷處置後，將傷者後送醫院救治。

其中，2位送成大醫院，2位永康奇美醫院，3位柳營奇美醫院，4位送麻豆新樓醫院進一步進行治療中。

剛送到麻豆新樓醫院救治的女學生，多是手臂燒傷。（記者楊金城攝）

南市消防局現場救援。（消防局提供）

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