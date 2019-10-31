曉明女中野炊疑瓦斯罐爆炸 11人燒燙傷緊急送醫

楠西曾文青年活動中心今晚傳出11位學生在野炊時，不慎遭燒燙傷，受傷學生已由救護車陸續送醫。（記者萬于甄翻攝）

2019-10-31 20:25:00

首次上稿 19:56

更新時間 20:25

〔記者萬于甄、蘇孟娟／綜合報導〕台中市私立曉明女中今在台南楠西曾文青年活動中心辦活動，但晚間傳出野炊時，11名國中部學生不慎遭燒燙傷，南市消防局獲報後，調派4部救護車前往救援，其中，2名學生傷勢較嚴重，臉部及雙手有1至2度10%燙傷，其餘學生也陸續送醫治療。

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台南楠西區曾文青年活動中心今晚傳出十多名來自台中曉明女中的學生，在營火晚會時，疑因野炊時瓦斯罐爆炸造成臉、手多處灼傷，南市消防局獲報後，派遣第二大隊、楠西、玉井、東原、南化等救護車輛，共出動6車11人前往救援。

據了解，11位學生多為臉部、手部遭灼傷，其中，2名女學生傷勢較嚴重，臉及雙手約有10%的1至2度燙傷，受傷學生由救護車陸續送醫治療，包含成大2名、永康奇美2名、麻豆新樓4名及柳營奇美3名等，初步研判疑卡式瓦斯爐離烤肉火源過近，造成瓦斯罐爆炸，但詳細事故原因仍待進一步調查。

台中市教育局指出，曉明女中有呈報國中部二年級前往台南進行戶外教學，晚間也有進行校安通報，目前校方全力協助學生安置及就醫。

台中市私立曉明女中今在台南楠西曾文活動中心辦活動，但晚間卻傳出11名學生疑因野炊不慎，遭燒燙傷送醫。（記者萬于甄翻攝）

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