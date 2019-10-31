國防部求償違約金 法院判慶富應賠7319萬

國防部認為慶富已無履約能力，民事部分，提告求償懲罰性違約金；台北地院今判慶富應賠償7319萬餘元。圖為慶富集團承攬在義大利新造的首艘獵雷艦船殼。（資料照，慶富提供）

2019-10-31 17:40:27

［記者張文川、溫于德／台北報導］慶富造船公司被控向銀行詐貸63億餘元，老董陳慶男的兒子陳偉志棄保潛逃國外，陳慶男等人刑事一審均判有罪，慶富被併科罰金2.8億元；民事部分，國防部認為慶富已無履約能力，提告求償懲罰性違約金等共7705萬餘元；台北地院今宣判，判慶富應賠償7319萬餘元。可上訴。

刑事方面，高雄地院上月27日，依違反銀行法、公司法、詐欺、偽造文書等罪，將在押的慶富老董陳慶男併判25年徒刑、併科罰金1億500萬元；陳妻陳盧昭霞判刑1年6月；陳偉志棄保潛逃，通緝中。

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民事方面，國防部認為慶富已然違約，前年12月正式和慶富解約，並沒入履約保證金17億元，並向台北地院民事庭提告，向慶富求償7705萬8180元。

全案爭執點在於釐清獵雷艦在義大利建造時，相關費用支出是否具必要性，法官曾傳喚奉派到義大利監造的海軍司令部轄下海發中心盧姓官員作證，雙方委任律師就經費支出激烈攻防。

盧男證稱，義大利的交際費包含西裝費，是為符國際禮儀；在義大利的支用範圍，大概都是公務費，用於電信和交通費，相關經費支出都有經審監單位審核，審計部也已核准。

國防部的律師認為，在義大利的相關費用均依合約支出，支出前確實經審計、監察單位審核無誤，國防部有理由求償。

但慶富的律師質疑證人無法證明相關人員有進場監造的事實，且國防部人員的西裝，為何可求償？至於巧克力、南瓜子、熱水瓶等個人物品使用花費，慶富也不應償付，何況被沒入的17億元履約保證金，已足夠彌補國防部的損失。

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