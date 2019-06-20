慶富子公司涉海科博物館詐貸案 董座陳慶男被求刑20年

2019-06-20 16:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕慶富集團旗下公司承作「國立海洋科技博物館興建營運移轉案」涉嫌虛偽增資及詐貸案，高雄地檢署今偵結，包括負責人陳慶男、梁姓工程師、夏姓、許姓、彭姓建築師及郭姓協理涉控違反銀行法，涉聯貸3億3800萬元，嚴重毀壞對建築界專業的信賴及金融秩序，建請法院重判陳20年，併科罰金3億元，其餘被告均建請從重量刑。

起訴書指出，慶富集團旗下的海洋公司於104年7月間，經董事會決議增資1億5千萬元後，被告陳慶男指示不知情的財會人員，自慶富造船公司及另家公司帳戶內，直接或輾轉將錢匯入海洋公司帳戶，充作增資股款及申貸所需自籌款，並於104年7月向聯貸銀行詐得授信額度2億元後，再輾轉將1億5千萬元匯回慶富造船等公司帳戶內，涉偽造文書違反公司法、商業會計法。

陳慶男又於104年7月間，以海洋公司及旗下造船公司名義，簽訂海科館生態展示館維生系統工程及機電工程之分包契約後，明知海洋公司向海科館籌備處陳報的實際工程進度，遠落後於預定工程進度，先後3次指示知情的梁姓專案工程師製作不實工程進度圖，梁找來被告郭姓協理製作不實工程進度圖，再透過不知情的會計人員製作不實工程進度證明書。

由知悉實際總工程進度之被告許姓、夏姓、彭姓建築師，在未實際查核工程進度情況下，在不實工程進度證明書上用印，再由會計人員持豐x造船公司開立不實統一發票、不實工程進度圖、工程進度證明書等文件，向聯貸銀行管理銀行申請核撥授信額度，總計於1年4個月內，分別詐得2億元、7千200萬元、6千600萬元，共計3億3千800萬元。

檢察官認為陳慶男以海洋公司名義與國立海洋科技博物館籌備處簽約後，要求更換協力廠商，經長達1年餘之協商、變更協力廠商後，工程進度大幅落後，嚴重拖累我國教育文化建設的進步，再虛偽增資、以不實工程進度圖、工程進度證明書向聯貸銀行詐取授信額度，迄今分文未償，嚴重損害我國金融體制及經濟秩序至鉅，惡性甚為重大，建請法院就陳男重判20年，併科罰金3億元，另其他專業能力的被告建議加重其刑。

檢察官另審酌陳姓被告所涉為有期徒刑3年以上、10年以下的重罪，偵查中否認犯行，並與梁姓被告等人相互卸責，另因「獵雷艦採購案」向銀行詐得鉅款，經本署檢察官提起公訴並求處重刑，以及考量其長年於船舶、漁業界深耕、人脈廣博，其子於另案棄保潛逃等因素，建請法院續行羈押。

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