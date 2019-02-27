慶富違約15艘巡防艇 海巡署求償獲賠16.3億元

2019-02-27 19:17

［記者陳恩惠／台北報導］慶富造船股分有限公司於102年承造海洋委員會海巡署艦隊分署28艘100噸巡防艇，由於慶富公司承造第14艘巡防艇逾期未交付，海巡署解除採購契約，並另行招標，去年元月提起民事的損害賠償，士林地方法院民事庭今天判決慶富公司應給付海巡署16億3714萬8064元，由於慶富公司未到場，所以由海巡署一方辯論而為判決，原告全部勝訴。

判決指出，慶富2013年7月以總金額37億4200萬元，標得海巡署艦隊分署（前為海洋總局）28艘100噸級巡防救難艇，以及完成備用主機4部、發電機2部，2014年4月首艘交船，直到2017年8月下旬應交付第14艘巡防艇仍未完工，後續15艘巡防艇，因慶富施工進度落後，海巡署艦隊分署前後5次行文向慶富催促趕工，仍因缺料等問題無法改善。

詎料，慶富發生財務周轉不靈及董事長陳慶男涉刑案，施工人員出工率下滑，海巡署艦隊分署依原採購契約規定，解除原採購契約第14至28艘巡防艇未完成的部分後，依規定向慶富請求給付逾期違約金3068萬元、另行招標的必要費用13億818萬5000元、已交13艘救難艇的維修保固項目，因解約未履行而另行招標價差，經扣除慶富已付的保證金，尚不足2億8448萬5607元，其他因解約額外支出費用1491萬4119元；另因海巡署艦隊分署已就慶富另案保固金的剩餘部分111萬6662元實行質權，得以扣減。

法官判決理由指出，海巡署艦隊分署提出與所述相符的原採購契約、解約函的回證、另行招標的新採購契約、支出費用單據等為證，被告慶富公司經合法通知，未於言詞辯論期日到庭爭執，也未提出任何書狀答辯供法院斟酌，依民事訴訟法規定，視同自認，勘信海巡署艦隊分署主張為真實，准予海巡署艦隊分署請求給付的金額。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/