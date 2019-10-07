國防部向慶富求償7705萬 今為這些費用激烈攻防

2019-10-07 13:49

〔記者溫于德／台北報導〕慶富造船被控向銀行融資、詐貸63億餘元，事後除老董陳慶男兒子陳偉志潛逃國外，陳慶男等人均遭重判，慶富則被併科罰金2.8億元。民事部分，國防部向慶富求償7705萬餘元，台北地院上午再度開庭，為釐清相關費用支出是否具必要性，傳喚奉派到義大利監造獵雷艦的海發中心盧姓長官出庭作證，庭訊過程中，雙方展開激烈攻防。

國防部認為慶富違約，除前年12月正式和慶富解約並沒入履約保證金17億元外，再遞狀向慶富求償7705萬8180元。

盧男稍早證稱，在義大利的交際費用支出是依據出國人員可支出費用編列，用於工作研討會議及一般會議，至於交際費用之所以包含西裝費，是因國內人員出國，為符合國際禮儀要求，才用公家經費支出，且在義大利的支用範圍大概都在公務費，用於電信及台灣到義大利的交通費，而支出相關經費有經審監單位審核，審計部也已核准。

國防部委任律師認為，依證詞可知，相關在義大利費用均依合約支出，且依合約需求規範，慶富有必要配合國防部在義大利進行監造工作，再依契約附加條款可將損害歸責於慶富，且相關費用支出前確實經審計、監察單位審核無誤，主張國防部提告求償有理。

但慶富委任律師辯稱，國防部並未提出人員進場監造事實證明，且就西裝來說，穿在國防部人員身上的西裝，為何可以向慶富求償？另包括巧克力、南瓜子、熱水瓶等個人使用物品，同樣不解其花費為何可以向慶富請求；此外，慶富已交付17億履約保證金，足夠彌補國防部損害。

另針對中研院提出的一份函文，慶富律師認為是中研院配合國防部發出，但該文件上並未註記「慶富」或「獵雷艦」等字眼，因而質疑該函文是隨著案件進行而編造。國防部律師隨即嚴正否認，並說，中研院是國家機關之一，不可能為了一個訴訟案件而登載不實。

法官庭末確認雙方再無意見陳述，也無證據聲請調查，諭知本月31日下午5時宣判。

慶富2014年取得承造海軍獵雷艦、預算352億元的標案，卻涉嫌以假合約、發票向聯貸銀行團等詐貸新台幣63億餘元。檢調前年8月發動搜索偵辦，包括慶富董事長陳慶男、妻子陳盧昭霞、副董事長陳偉志、前執行長簡良鑑及顧問李維峰遭檢方起訴。

高雄地院上月27日依違反銀行法、公司法、詐欺、偽造文書等罪，將在押慶富老董陳慶男判應執行刑25年、併科1億500萬元罰金；陳妻陳盧昭霞判刑1年6月；陳偉志因棄保潛逃出境，另行審結；簡良鑑因觸犯偽造文書罪，獲判6月徒刑，得易科罰金；李維峰因在不知情狀下交付帳戶與慶富集團使用，獲判無罪。

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