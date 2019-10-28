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嚇！8旬翁遭搶千元、斷指 警2小時緝歹徒法辦

涉嫌搶奪八旬老翁一千元台幣的吳姓男搶嫌（前騎機車者）。（記者王俊忠翻攝）

涉嫌搶奪八旬老翁一千元台幣的吳姓男搶嫌（前騎機車者）。（記者王俊忠翻攝）

2019-10-29 00:09:42

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警三分局於28日晚間破獲1件搶奪案！吳姓嫌犯缺錢花用、於28日下午3點多騎機車途經公學路5段697巷57號巷口時，見黃姓老翁獨自1人，竟臨時起意行搶老翁口袋中1千元台幣，搶奪時爭執拉扯還造成老翁左手中指遠端指節開放性脫臼與撕裂傷、四肢多處挫擦傷，送安南醫院救治後幸無生命危險。

案經市警三分局偵查隊、安佃派出所及安南派出所組成專案小組，積極調閱案發現場周邊監視器，以車追人，最後查出是住在安南區的29歲吳姓男子涉案重大，即依其戶籍地與現住地，兵分多路同時查緝，傍晚時在海環街緝獲吳嫌，吳嫌被逮時仍在休息抽菸

十分訝異警方如此迅速查到他。

案發地的南興里長在Facebook發文下標表示「南興里治安亮紅燈，社區民眾遭搶斷指」，造成民眾議論並擔心安南區治安問題。三分局警方說，所幸警方於案發後2小時內迅速緝獲吳嫌，獲得許多民眾肯定讚許。

市警三分局表示，法網恢恢、疏而不漏，分局員警同仁面對刑案發生、積極追查，迅速抓人破案，值得高度肯定。警方訊時，吳嫌坦承犯行不諱，訊後依準強盜罪嫌將吳嫌移送台南地檢署偵辦。

南市安南區南興里長施柏男在臉書發文指老翁遭搶錢、斷指，治安亮紅燈。警方逮人後迅速回應。（記者王俊忠翻攝）

南市安南區南興里長施柏男在臉書發文指老翁遭搶錢、斷指，治安亮紅燈。警方逮人後迅速回應。（記者王俊忠翻攝）

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