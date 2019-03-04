被打掉槍、手機 新營大叔落漆搶錢1小時後落網

2019-03-04 11:11

〔記者楊金城／台南報導〕52歲凃姓男子昨天深夜11點30分在台南新營區持玩具槍進入銀行ATM，向正要存款的李姓被害人恫嚇搶得4萬元後轉身要騎機車離開，被害人追出從背後猛力將人車推倒，雙方扭打，凃男挨打落荒而逃，掉落玩具槍、手機，犯案的機車也來不及騎走，警方從手機查出他的身分，1小時後在今天凌晨於新營市區一家電子遊藝場發現他的機車，立即逮捕，追回3萬2千元。

警方調查，搶嫌52歲凃姓男子（有毒品、公共危險等前科，新營人），無業。

凃嫌先騎乘偷來的1輛機車在新營街區伺機行搶，昨天深夜11點半在新營民治路看見被害人獨自進入銀行ATM拿出4萬元要存款，凃嫌手持玩具槍進入指著被害人威脅：「搶劫，別動」，隨即將錢收進側背包裡，轉身就跑。

被害人見狀從凃嫌背後猛力一推，摔倒在地，肩帶也被扯斷，倉皇間，顧不得掉落的玩具槍和手機，快步逃逸。

新營警方從手機以「機」追人，查出凃嫌身分，1小時後在市區1家遊藝場找到他自己的機車，研判他在裡面，隨即入內逮人，他已狂輸8千元，被警方起出贓款3萬2千元。目前以強盜罪嫌偵辦中。

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