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搶珠寶歹徒遭民眾「壓制爆打」 目擊者：別惹這區住戶！

昨（25）日，英國倫敦謝珀德布希區（Shepherd's Bush）一家珠寶店遭3名歹徒搶劫，3人不僅頭戴安全帽、手持大鐵鎚，還靠把箱型車「撞進」與珠寶店相連的外匯銀行，直接破門而入。（圖擷取自推特影片）

昨（25）日，英國倫敦謝珀德布希區（Shepherd's Bush）一家珠寶店遭3名歹徒搶劫，3人不僅頭戴安全帽、手持大鐵鎚，還靠把箱型車「撞進」與珠寶店相連的外匯銀行，直接破門而入。（圖擷取自推特影片）

2019-10-26 20:20:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦（London）鬧區一家珠寶店昨（25）日遭到搶劫，3名頭戴安全帽的歹徒得手後，卻在逃跑時，被路上的「熱心」民眾攔阻；其中一名不慎摔倒的歹徒，不僅馬上被群眾制伏在地，大家狠狠的賞他一頓拳打腳踢！

綜合外媒報導，昨（25）日，英國倫敦謝珀德布希區（Shepherd's Bush）一家珠寶店遭3名歹徒搶劫，3人不僅頭戴安全帽、手持大鐵鎚，還靠把箱型車「撞進」與珠寶店相連的銀行，直接破門而入。

據目擊者拍攝的影片，3名歹徒從珠寶店逃出後，不僅用手上的鐵槌破壞店面玻璃，還以鐵鎚威脅一名試圖攔阻他們的老人，但被該名老人持「長棍」反擊，只能加速逃走。

其中一名歹徒因逃跑中意外摔倒，馬上遭到群眾包圍，不僅將他壓制在地、還對他拳打腳踢；警方趕到後，將該名嫌犯當場逮捕，並持續追查2名嫌犯下落，也因嫌犯「具計畫性」的搶劫流程，以「竊盜集團」方向搜查。

而該名在推特上發布影片的目擊者表示，「這太瘋狂了！！！不要跟鄰居起衝突！！！」，並附上「倫敦」和「謝珀德布希區」的標籤，呼籲大家千萬不要惹到謝珀德布希區附近住戶。

其中一名歹徒因逃跑中意外摔倒，馬上遭到群眾包圍，不僅將他壓制在地、還對他拳打腳踢。（圖擷取自推特影片）

其中一名歹徒因逃跑中意外摔倒，馬上遭到群眾包圍，不僅將他壓制在地、還對他拳打腳踢。（圖擷取自推特影片）

警方趕到後，將該名嫌犯現場逮捕，並持續追查2名嫌犯下落，也因嫌犯「具計畫性」的搶劫流程，以「竊盜集團」方向搜查。（圖擷取自推特影片）

警方趕到後，將該名嫌犯現場逮捕，並持續追查2名嫌犯下落，也因嫌犯「具計畫性」的搶劫流程，以「竊盜集團」方向搜查。（圖擷取自推特影片）

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