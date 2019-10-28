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高市救護員跨區送醫被懲處 爆不敢拒多30公里送孕婦台南接生

高市府消防局。（記黃旭磊攝）

高市府消防局。（記黃旭磊攝）

2019-10-28 09:58:45

〔記者蔡清華、方志賢／高雄報導〕高雄市先前遭爆救護員拒病患家屬要求跨區送醫而被調職後，昨天網友爆料，高雄市右昌消防分隊應家屬要求，同意將一名羊水破裂的孕婦，跨區送30公里外台南市接生，引發高雄市救護員出現寒蟬效應爭議？消防局今上午表示，因孕婦屬急產，告知風險後，家屬簽名切結，才跨區送她到產檢醫院。

昨天在PTT上有網友爆料，高雄市楠梓右昌分隊救護員昨天送孕婦到30公里外的台南市婦產科診所接生。還諷刺地說：「不只送榮總，現在連30公里外的台南市都可以喔，只要講出關鍵字，想去哪就去哪」

消防隊證實，昨天上午8時41分獲報，一名38歲孕婦羊水破裂，但因孕婦平時產檢醫院在台南，希望能協助將孕婦送往台南接生，救護員有表明，因路程較遠可能有風險，但最後家求的央求下仍讓病患簽切結，花了20多分鐘，將孕婦送台南接生。

由於21日高市發生2救護員拒病患家屬要求跨區送醫，在議員關切下仍遭拒，事後而2名救護員被調職，昨天這起事件，外界質疑是否因「寒蟬效應」而讓消防員不敢再拒絕要求？

依照市府消防局規定，送病患至指定醫院規定，除湖內、茄萣等區，可就近送台南市醫院外，仍以高市轄區為限，若病患無病例，有濫用救護資源之虞，會向家屬開單收費，單次1700元。

消防局今天上午表示，救護人員考慮為急產，並告知孕婦及家屬送台南醫院可能有風險，但基於協助民眾為優先，在家屬同意具結後，花了22分鐘送至台南生產。

消防局說，該指揮中心統籌調度全市救護車，其他救護案件不受影響，更無救護車空窗期問題。高雄市每日緊急救護約400件，99%以上均圓滿達成任務，僅少數個案造成病患或家屬不滿意，該局將持續加強教育訓練。

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