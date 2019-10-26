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高市2救護員拒跨區送醫遭調職 黃捷要求市府認錯

高雄市2名救護員因拒絕病患家屬要求跨區送醫而遭到調職，市議員黃捷要求市府認錯。（記者陳文嬋攝）

高雄市2名救護員因拒絕病患家屬要求跨區送醫而遭到調職，市議員黃捷要求市府認錯。（記者陳文嬋攝）

2019-10-26 17:15:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市傳出2名救護員因不答應病患家屬要求送往指定醫院而遭到調職，議員黃捷力挺救護員表示，危急患者隨時會有生命危險，在指定送醫過程，病況不可預測，生死咎責歸屬難定，救護員專業救護判斷，卻換來懲罰性調動，要求市府主動認錯，撤回不公平、不合理的懲罰性調度。

時代力量議員黃捷表示，消防前金分隊21日晚間出勤救護，卻發生家屬要求送指定醫院的事件，甚至打電話給市議員「求助」要求送指定醫院，最後對方僵持不下，家屬最後自行送醫，不料2名救護員隔日立刻被調單位。

黃捷說，危急患者隨時會有生命危險，雖可依照「高雄市消防救護車收費辦法」收費送至指定醫院，但是送醫過程中分秒必爭，病況隨時會惡化，造成延誤就醫等狀況，一但指定送醫，卻有生死咎責問題，難道又要怪罪救護員沒有依照「就近適當」原則判斷送醫嗎？

黃捷表示，第一線消防救護同仁24小時待命，應該尊重現場警急救護員的判斷與裁量，前往「就近適當」的急救責任醫院，協助患者穩定生命徵象，待病患狀況有改善後，才進行轉院轉診，而不是靠關係取得私利之便，卻冒著生命風險指定醫院送醫，應該將救護資源留給最需要的傷病患。

黃捷指出，病況不可預測，一旦發生狀況責任歸屬誰，救護員專業救護判斷，卻換來懲罰性調動，強調尊重專業判斷，珍惜救護資源，要求市府主動認錯，撤回這個不公平、不合理的懲罰性調度。

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