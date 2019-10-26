2救護員遭調職 陳惠敏質疑打擊基層士氣

韓國瑜不在家，高市2救護員遭調職，時代力量鳳山區立委參選人陳惠敏質疑打擊基層士氣。（記者陳文嬋翻攝）（記者陳文嬋攝）

2019-10-26 17:53:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市2名救護員遭調職，時代力量鳳山區立委參選人陳惠敏質疑市府處理事情態度，只要有同黨議員「關心」，隔天火速調職，出事先找基層開刀，嚴重打擊基層士氣，要求市府組成事件調查小組，一週內公開提出調查報告。

市府消防局前金分隊2名救護員進行救護，因與當事人家屬針對送醫醫院意見判斷相左，並有市議員介入關心，事發隔天火速被調離現職，時代力量鳳山區立委參選人陳惠敏質疑市府打擊基層士氣，並任由網路謠言流竄，令人無法看清楚事件原貌及檢討。

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陳惠敏質疑市府急於了事心態，只要有議員「關心」，就先拿基層開刀，給個交代?若議員僅於現場與消防員通電話，又何需在事後「要求消防局長切勿處分同仁，可以教育訓練方式替代」。

陳惠敏指出，全案涉及地方民代介入、當事人事發當時狀況、現代醫療處遇，及現場研判所依循的法規命令處理等，加上快速調動疑慮，市府應儘速組成事件調查小組，並於一週內公開向市民提出調查報告。

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