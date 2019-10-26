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高雄救護人員遭無故懲處？ 黃國昌怒轟韓國瑜：主動認錯

黃國昌質問高雄市長韓國瑜「這就是你所領導的高雄市府作風嗎」？黃要求韓國瑜主動認錯，並撤回不公不義的報復性處分。（資料照）

黃國昌質問高雄市長韓國瑜「這就是你所領導的高雄市府作風嗎」？黃要求韓國瑜主動認錯，並撤回不公不義的報復性處分。（資料照）

2019-10-26 17:54:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市本月21日有2名救護人員與病患家屬傳出糾紛，並有高雄議員介入，事後2名救護人員隨即遭到調職。對此，時代力量立委黃國昌怒轟高雄市消防局局長「誰在背後違法施壓」？黃國昌更質問高雄市長韓國瑜「這就是你所領導的高雄市府作風嗎」？要求韓國瑜主動認錯，並撤回此不公不義的報復性處分。

消防前金分隊21日晚間出勤救護，準備將病患就近送至大同醫院救治，不過家屬卻指定要送到榮總就醫，甚至請國民黨高雄市議員李雅芬求助。高雄市議員黃捷指出，雙方僵持不下，最後家屬對醫護人員咆哮後，直接將病患帶走自行就醫，「不料隔日，兩位救護員卻立刻被調單位」！

對此，立委黃國昌今日在臉書表示，「請問高雄市消防局長大人，這兩位消防救護弟兄做錯什麼事？為何竟然莫名其妙被火速懲處調職？誰在背後非法施壓？」黃國昌也請問市長韓國瑜「這就是你所領導的高雄市府的作風嗎」？黃國昌除要求韓國瑜「主動認錯」，更要他「自行撤回這個不公不義的報復性處分」！

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