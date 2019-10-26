「館長」稱開新館遭恐嚇 中市警設巡邏箱保護

中市五分局副分局長劉永昌說，派出所已於陳之漢的新健身館設巡邏箱，加強安全維護。（記者張瑞楨翻攝）

2019-10-26 22:15:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕成吉思汗健身館「館長」陳之漢，預計於台中市開館，卻又於臉書直播中宣稱被黑道恐嚇，他怒嗆「台中這麼亂嗎？台中沒有王法嗎？」，要求台中市長盧秀燕為他做主，他還要直播質問中市政府與中市警方，「這是什麼政府（台中政府）？」，對此，中市五分局宛如驚弓之鳥，今天夜間迅速傳喚涉案人，副分局長劉永昌並宣布，轄區派出所已經設置巡邏箱，加強對館長的新館安全維護。

成吉思汗健身館「館長」陳之漢，今天（26日）傍晚於臉書直播中怒嗆說，他的新館裝潢時，有黑道來恐嚇「做生意小心一點」、「準備40、50人慶祝我生意興隆」、「派少年仔天天去」，他怒嗆「台中這麼亂嗎？台中沒有王法嗎？」，「請台中市長盧秀燕為我們做主、請台中市立委、議員幫館長做主」、「這是什麼政府（台中政府）？」。

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館長陳之漢不只是怒嗆黑道，還把矛頭指向台中市政府與市長盧秀燕，館長還說，要開直播問台中市政府與台中警察，「你這是什麼政府？台中沒有法律？」、「台中沒王法嗎？」，「原來台中是黑道控制？我沒有辦法開店」，館長強調，「我不會跟黑道低頭，我也混過黑道」。

對此，中市五分局副分局長劉永昌說，有關館長陳之漢直播指稱的被恐嚇一事，警方知悉後，立即聯絡相關人員（涉案人、證人或當事人）到五分局說明協助調查，並請轄區的派出所（在陳之漢的新健身館）設置巡邏箱，加強安全維護，他強調，台中市法治城市，不容許不法份子挑戰公權力，目前警方已鎖定涉案人通知到案，如有涉入不法，必定嚴懲，維護市民安心生活環境。

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