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館長稱被恐嚇嗆「沒王法」 中市警：沒報案無從得知
2019-10-26 22:11:00
首次上稿 19:15
首次上稿 19:15
更新時間 22:11
〔記者張瑞楨／台中報導〕成吉思汗健身館「館長」陳之漢到台中擴館，他卻在今天傍晚於臉書直播中怒嗆說，他的新館裝潢時，有黑道來恐嚇「做生意小心一點」、「準備40、50人慶祝我生意興隆」、「派少年仔天天去」，他怒嗆「台中這麼亂嗎？台中沒有王法嗎？」，「請台中市長盧秀燕為我們做主、請台中市立委、議員幫館長做主」、「這是什麼政府（台中政府）？」，對此，中市五分局偵查隊長關勝男說，館長沒有報案，警方也無從得知，但會派員警瞭解偵辦，也希望館長提供證據。
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館長陳之漢不只是怒嗆黑道，還把矛頭指向台中市政府與市長盧秀燕，館長還說，要開直播問台中市政府與台中警察，「你這是什麼政府？台中沒有法律？」、「台中沒王法嗎？」，「原來台中是黑道控制？我沒有辦法開店」，館長強調，「我不會跟黑道低頭，我也混過黑道」。
對此，關勝男說，警方並不知恐嚇一事，是接到記者的求證電話，才得知館長自稱被恐嚇，至於館長怒嗆「沒王法」，還要「請台中市長盧秀燕為我做主」，他說，警方並未接到館長報案，如果館長向警方報案，警方有所延宕或不偵辦，館長大可提出質疑，警方會檢討，不過，館長卻是沒有報案，就質疑「沒王法」，實際上警方不知道詳情。
不過，關勝男強調，館長公開宣稱被恐嚇，警方就會偵辦，會派員瞭解，也希望館長能提供有利於警方偵辦的證據。