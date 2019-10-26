館長砸重金台中展店 驚爆遭黑道恐嚇威脅！

成吉思汗健身房負責人「館長」陳之漢，近日砸下重金赴台中展店，不料卻傳出遭人恐嚇。（資料照）

2019-10-26 18:26:20

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〔即時新聞／綜合報導〕成吉思汗健身房負責人「館長」陳之漢，近日砸下重金赴台中展店，不料卻傳出遭人恐嚇。對此，館長今日開直播說明此事，多次提及「台灣是法治社會」。館長也說，他絕對會在台中開店，「不開店我不叫館長，不要用黑道威脅我」！

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館長日前選定台中崇德二路和河北東街口地段，前「尊龍KTV」舊址展店，預計投入超過1.5億元以上重本，發下豪語要打造全台設備最齊全的健身房。不過館長今（26）日卻開直播透露，目前他的設計師群都在台中準備著手裝潢，現場卻不斷看到「少年仔」走來走去；更有設計師接到電話，對方表示「這邊是很複雜的地方，希望你館長想清楚」，甚至傳出對方已經找了4、50人準備生事。

據館長在直播中指出，該館的前租客涉嫌竊電，遭台電追討上千萬元，已經歇業；然而對方卻告訴館長，給他們時間，要重新和屋主簽約。館長在直播中也大罵「這干我什麼事啊！」他指出，這種問題應該和屋主協調，「我們已經簽合約了，在法律上就代表是我的」！至於之前發生問題而退租，「這是你和屋主的問題」。

對於遭恐嚇「台中是個很複雜的地方」。館長說，「台灣是個法治社會，沒有什麼複不複雜」。館長說，他本來認為台中是個很親切的地方，「沒想到我第一次下台中，就被威脅」、「我不知道台中治安這麼亂！」對於被對方祝賀「生意興隆」，表示要派4、50個人要「慶祝」，館長霸氣地說「我一定開，我絕對開店，不開店我不叫館長，不要用黑道威脅我」！

館長向台中市政府、警局喊話，請台中市長盧秀燕、立委、議員等人替他做主，他也質問「台中沒有王法了嗎」？最後，館長也說，他一定會照簽好的合約履行，「你有本事就來亂！我看是你台中流氓大，還是中華民國的法律大」！

館長在台中展店的地點位於北屯區的崇德二路和河北東街口，占地2000多坪，實際使用坪數也有1600坪。原先傳出有同業開出2倍價格想要「攔胡」，不過由於屋主是「館粉」，因此最後仍由館長租下。據館長先前直播透露，該棟建築並無其他住戶，不需擔心會員健身時吵到鄰居，讓他相當滿意；不過租金部分由於保密協定，雙方暫不透露。有房仲推估，每月租金大約在85萬元左右。

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