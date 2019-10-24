桃市消防局裁撤專救隊 基層反彈

2019-10-24 00:14

〔記者許倬勛／桃園報導〕救護專業與時俱進，各縣市莫不投入大量人力、經費成軍專責救護隊，為民眾把關生命安全，但桃園原有的4支專救隊今年陸續解散，專救隊員被迫打散至一般分隊，基層怒轟高層罔顧專業，放任救護品質直直落，此舉猶如剪斷民眾的救命繩索，根本是制度殺人！

市府消防局緊急救護科解釋，事實上專救隊是「合併」至一般分隊，各大隊要如何運用人力，可依實際需要安排，且普遍隊員至少都具有中級救護技術員以上資格，若碰上危急個案，主管也可以要求高級救護技術員帶隊執行任務。

專救隊選定在都會區、老年人口多等醫療需求高的區域設置，設立於各分隊轄下，每隊有10至12名成員，分為2班（天）輪值，新屋大火後，盛傳消防局有意解散專救隊，果然今年4月各隊收到派令，中壢、桃園專救隊裁撤，興國特搜暨專救隊改為一般分隊，僅留1支三民專救隊。

專救隊併入各分隊，專救隊員轉為一般隊員，要救護也要救災，反之打火弟兄亦然，基層抱怨，術業有專攻，當初報考中級、高級救護技術員證照，花了大把時間讀書、訓練，就是為了實現救人熱誠，各縣市走向專業分工、甚至成立高級救護隊，沒想到桃園開倒車，熱情全被澆熄。

隨著專責制度不再，實務問題一籮筐。今年中，2名久未接觸救護的隊員，碰上患者從昏迷轉為OHCA，卻未落實評估，更不知如何處置，倉皇將病人以棉被包裹送醫，嚴重延誤黃金救援時間，間接導致病人死亡。

對於基層強烈反彈，消防局強調，不論救護或救災，都是消防員天職，專責救護隊合併成一般分隊，本意是讓帶隊官能靈活安排用人，以及強化同仁兩項專業能力，至於如何安排勤務，則無硬性規定。

消防局表示，以OHCA存活率數據來看，裁撤後的救護品質未受太大影響，2017年康復出院為60人、2018年75人，今年至9月底共60人。

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