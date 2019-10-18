消防員去秀姑巒溪當「泛舟哥」！不為玩樂而是備戰

2019-10-18 08:00

［記者黃美珠／隨隊採訪報導］為了準備好隨時當颱風天裡的「泛舟哥」守護鄉親，新竹縣政府消防局的消防員們不惜千里迢迢，遠赴300公里外的花蓮縣秀姑巒溪先實戰操槳泛起舟來！

原來這是縣府消防局局長孫福佑腦袋中：工欲善其事，除了要先利其器，同時也要精其技的概念！

該局日前派出20多名同仁開拔到300公里外的花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪上執行急流救生訓練。

之所以要這麼做，主要是台灣西部的河川短且平時水量較小，行水區內又遍佈有鋼筋等危險廢棄物，威脅訓練和被訓練者的安全。

但是台灣西部的河川，像新竹縣的頭前溪、鳳山溪等，每逢颱風、暴雨過後溪水就會暴漲，萬一這時有民眾不慎被洪水所困，或發生意外落水需要搜救，他們平時若沒有充分的訓練，將難以承擔救援的大任。

為了精進在急流中的救生技能，該局6、7年來首度安排到秀姑巒溪實戰。教官長溫明軒在4名教官田敏雄、馬明義、呂君豪、尤穎謙協助下，針對18名擁有救生員執照的消防員，於上週在秀姑巒溪從事為期5天的實兵操練。

受訓者當中，還有2名不讓鬚眉的女消防員，分別是：該局山崎消防分隊的石孟萍和湖口分隊的張淑惠。

受訓期間，他們每天眼睛一睜開，就得先在秀姑巒溪遊客中心旁的水防道路上，進行全長從3公里開始，一路加碼到10公里的折返跑暖身。

接著6人1組，各自把5、60公斤重的橡皮艇抬到瑞穗大橋橋下開始1天的急流救生訓練。直到靠近出海口的長虹橋為止，全長約24公里。

沿途他們必須練習在急流中穩定控槳、操艇，也必須練習不慎翻舟後迅速自救且立馬持續朝搜救目標前進的能力。

此外，考慮新竹縣幾個常發生溺水的危險水域如：橫山內灣的「雞油樹下」、北埔冷泉等，因爲地形，讓看似平靜的水流卻暗藏一股向下吸、拉的力道，使人容易受困且難以脫逃。

為此，教官團也特別在秀姑巒溪挑選類似的水域，讓受訓者下水體驗身體被水流「吸」、「拉」、「拖」、「絆」的不由自主，從中學會如何駕馭，避免未來真的需要在這類水域執行搜救任務時自亂了陣腳。

5天下來日日反覆勤練精進，展現的體力、耐力以及毅力都令人咋舌，也讓人看到消防員們平日如戰時、完全不敢鬆懈的一面。

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