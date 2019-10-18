消防員去秀姑巒溪當「泛舟哥」！不為玩樂而是備戰

［記者黃美珠／隨隊採訪報導］為了準備好隨時當颱風天裡的「泛舟哥」守護鄉親，新竹縣政府消防局的消防員們不惜千里迢迢，遠赴300公里外的花蓮縣秀姑巒溪先實戰操槳泛起舟來！
原來這是縣府消防局局長孫福佑腦袋中：工欲善其事，除了要先利其器，同時也要精其技的概念！
該局日前派出20多名同仁開拔到300公里外的花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪上執行急流救生訓練。
之所以要這麼做，主要是台灣西部的河川短且平時水量較小，行水區內又遍佈有鋼筋等危險廢棄物，威脅訓練和被訓練者的安全。
但是台灣西部的河川，像新竹縣的頭前溪、鳳山溪等，每逢颱風、暴雨過後溪水就會暴漲，萬一這時有民眾不慎被洪水所困，或發生意外落水需要搜救，他們平時若沒有充分的訓練，將難以承擔救援的大任。
為了精進在急流中的救生技能，該局6、7年來首度安排到秀姑巒溪實戰。教官長溫明軒在4名教官田敏雄、馬明義、呂君豪、尤穎謙協助下，針對18名擁有救生員執照的消防員，於上週在秀姑巒溪從事為期5天的實兵操練。
受訓者當中，還有2名不讓鬚眉的女消防員，分別是：該局山崎消防分隊的石孟萍和湖口分隊的張淑惠。
受訓期間，他們每天眼睛一睜開，就得先在秀姑巒溪遊客中心旁的水防道路上，進行全長從3公里開始，一路加碼到10公里的折返跑暖身。
接著6人1組，各自把5、60公斤重的橡皮艇抬到瑞穗大橋橋下開始1天的急流救生訓練。直到靠近出海口的長虹橋為止，全長約24公里。
沿途他們必須練習在急流中穩定控槳、操艇，也必須練習不慎翻舟後迅速自救且立馬持續朝搜救目標前進的能力。
此外，考慮新竹縣幾個常發生溺水的危險水域如：橫山內灣的「雞油樹下」、北埔冷泉等，因爲地形，讓看似平靜的水流卻暗藏一股向下吸、拉的力道，使人容易受困且難以脫逃。
為此，教官團也特別在秀姑巒溪挑選類似的水域，讓受訓者下水體驗身體被水流「吸」、「拉」、「拖」、「絆」的不由自主，從中學會如何駕馭，避免未來真的需要在這類水域執行搜救任務時自亂了陣腳。
5天下來日日反覆勤練精進，展現的體力、耐力以及毅力都令人咋舌，也讓人看到消防員們平日如戰時、完全不敢鬆懈的一面。
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新竹縣政府消防局消防員們在秀姑巒溪上實兵操演翻舟自救。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府消防局消防員們在秀姑巒溪上實兵操演翻舟自救。（記者黃美珠攝）
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因為台灣西部河川缺乏安全又理想的訓練場所，所以新竹縣政府消防局日前派員遠赴花蓮秀姑巒溪執行急流救生訓練。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府消防局消防員們日前遠赴秀姑巒溪精進自己的急流救生技能。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府消防局消防員們在秀姑巒溪上，練習如何當個可以讓民眾倚靠的「泛舟哥」。（記者黃美珠攝）