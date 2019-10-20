名車載送非法外勞掩耳目 移民署幹員盯上逮人

2019-10-20 14:09

［記者陳賢義／台東報導］移民署南區事務大隊台東縣專勤隊日前循線據報，台東市區一處釋迦果園疑僱用多名失聯移工及逾期外籍人士非法工作，多次動員喬裝果農蒐證，確認情資無誤，拂曉出擊守株待兔，半路攔截載著3名非法移工、仲介的百萬名車，雇主傻眼，直呼都已砸重金作掩護，還是難逃法網。

專勤隊幹員據報鎖定某知名品牌休旅車專門載送非法移工，情蒐了解雇主為了長期僱用非法移工，不惜砸下重金，購買名車作掩護，企圖躲避查緝，但道高一尺魔高一丈，渾然不知早已被盯上。專勤隊眼見時機成熟，天色未亮就先行部署人力，埋伏在雇主每日工作必經的產業道路，利用雇主載送移工到果園途中，以2輛偵防車前後包抄攔截，隨即蜂擁而上。

赫見幹員現身阻路，雇主驚恐傻眼，車上3名非法移工隨遭壓制。雇主就逮呆滯了約5分鐘，回神時直呼怎麼可能會被抓到，訊後，被依違返就業服務法移送台東縣政府勞工局處理。

台東縣專勤隊隊長張善政表示，非法僱用外來人口從事非法工作，一旦被查獲依據就業服務法將裁處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯最重可判3年以下徒刑，拘役或併科120萬元以下罰金。呼籲仍滯留在台的非法外來人口儘速向各縣市專勤隊投案，才可以早日回家，也鼓勵民眾踴躍檢舉，檢舉專線089-342095，提供查處資訊，如查獲非法雇主、仲介及非法工作外來人口等違法情事，可獲得高額檢舉獎金。

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