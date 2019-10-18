少女整骨遭揉奶 推拿師還甜稱：妳長得很像我前世女友

2019-10-18 17:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕年近40歲的張姓推拿師，被控幫15歲少女整骨時，佯稱治療過程需把手放在少女胸部下，揉捏少女胸部，還趁兩人出遊時，以躲雨為由，把少女載到汽車旅館強吻、撫摸胸部，還對少女說「長得很像我前世女友」，新北地檢署今依強制猥褻罪嫌將張男起訴。

據了解，少女阿嬤一家都找張男推拿，非常信賴張男，2017年5月至107年1月，張男幫少女整骨，張男要少女趴在診療床上，佯稱整骨時必須把手放在少女胸部下，卻趁機揉捏少女胸部及臀部，還強拉少女至推拿店後方廚房，強抱少女。

去年8月，張男更邀約少女共遊新店、深坑，卻以躲雨為由，把少女載到汽車旅館，不顧少女反抗，強抱親吻少女，還試圖脫下少女衣褲撫摸胸部，對少女說：「長得很像我前世女友」。

少女哭著回家，少女妹妹看到關切姊姊，少女才知道妹妹被張男推拿時，並無被搓胸，這才驚覺被吃豆腐，事後少女導師發現學生不對勁，追問後得知張男把少女帶到摩鐵毛手毛腳，少女說起這段經歷時，顯露出恐懼不安，連忙告知少女母，報警處理。

警詢時，張男坦承有抱、親少女，偵訊時卻否認，前後供詞不一，加上少女母、導師及輔導老師均證稱，少女哭著述說被猥褻過程，感覺很痛苦，少女妹妹也證稱，姊姊曾跟她談及此事，檢方因此不採信張男辯詞，今將他起訴。

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