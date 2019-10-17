失聯蘇澳籍漁船疑似火燒船 10船員全數獲救

2019-10-17 22:23

首次上稿 22:08

更新時間 22:23

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳籍漁船順福漁168號作業途中失聯，日本定翼機17日下午在橫濱港東方1045浬公海上，即「順」船最後回報船位附近35浬海域，發現火燒漁船，順福漁168號船上1名台籍船長、9名印尼漁工共10人，據了解已被貨輪救起，10人皆平安。

順福漁168號屬於CT4（50到100噸）延繩釣漁船，捕旗魚、鮪魚、鯊魚，船長14日中午向岸上回報漁獲量後，漁船從此失去聯繫，船主隔天傍晚通報，透過漁業電台廣播請求友船協尋。

根據VMS（漁船監控系統）資料，順福漁168號最後回報船位在北緯31度56分、東經160度24分，相當於橫濱港東方約1000浬海域，日本定翼機16日飛往此處搜尋無所獲。

日本定翼機在當地時間17日下午2點半，再度前去搜尋，在通報海域東側35浬處，發現一艘燃燒中的火燒船，日方透過台灣駐日代表處通知漁業署漁業監控中心，漁業署已聯絡在附近作業的蘇澳籍漁船轉往察看，預定18日清晨抵達現場，確認起火船隻是否為順福漁168號。

據了解，失聯的這艘漁船是蘇澳區漁會理事長蔡源龍所有。

國搜中心今晚表示，日本交流協會今晚8時40分告知，日本海上保安廳二管區附近貨輪「BOW SPRING」發現救生筏，國搜中心表示，「順福漁168號」船上10人已平安獲救，「BOW SPRING」將航向日本橫濱。

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