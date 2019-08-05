獨家》北太平洋捕秋刀魚 台灣漁船失火62船員獲救

2019-08-05 23:33

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄籍遠洋漁船華昇668號，昨（4）日上午8點多，在北太平洋俄羅斯北方四島外海約300浬，進行秋刀魚捕撈作業過程，船艙突然起火燃燒，因火勢猛烈，62名船員緊急撤離，所幸無人傷亡。

漁業署表示，台灣漁船在北太平洋捕撈秋刀魚，都會數艘在鄰近作業並相互照料，所以案發時，同公司漁船趨近協助，接駁華昇668號船員逃生。

漁業署指出，華昇668號隸屬華偉漁業集團，損壞狀況與起火原因，有待進一步調查；船員是要回高雄或在鄰近港口上岸，還要跟公司確認。

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