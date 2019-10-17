讓女員工上大夜班 最高行政法院判家樂福敗訴

2019-10-17 20:49

〔記者楊國文／台北報導〕大賣場家樂福高雄楠梓分公司，被高雄市政府進行勞動檢查發現，未經企業工會同意，僅透過該分公司勞資會議決議，即派遣兩名女職員上大夜班，工作至翌日上午六時，以違反勞基法規定裁罰四萬元，但家樂福不服，打行政訴訟；最高行政法院今判家樂福敗訴確定。

首件經徵詢程序而統一見解的判決

此案也是大法庭制度施行後，最高行政法院首件經徵詢程序而統一見解的判決。

判決指出，家樂福公司已於2011年5月1日成立企業工會，高雄市政府勞工局於2017年3月間對家樂福楠梓分公司實施勞動檢查，發現家樂福未經工會同意，僅依該分公司勞資會議決議，即於2017年1月指派兩位女職員上大夜班，於晚上十時至至隔天上午六時工作，依違反勞基法第49條第1項等規定，裁罰4萬元罰鍰，並公布其名稱。家樂福不服，訴願遭駁回後，提起行政訴訟。

高雄高等行政法院採信高雄市府勞工局見解，判決駁回；家樂福仍不服，上訴最高行政法院。

最高行政法院第三庭審理時，傾向採取與台北高等行政法院相同見解，不過，與之前最高行政法院另一案件的判決見解不同，在提案至大法庭之前，先依徵詢程序，徵詢其他各庭對此法律意見的看法，即：依勞基法第49條第1項但書規定，雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，得使女工深夜工作（即午後10時至翌晨6時）。若事業單位有成立企業工會，但分支機構未成立工會，欲在分支機構實施女工深夜工作，應否經事業單位企業工會同意？或僅須經分支機構勞資會議同意？

經過第三庭展開徵詢程序後，最高行政法院其他各庭均回復同意第三庭採行的法律見解，因此達成統一見解，不必提交大法庭。

最高行政法院指出，勞基法第30條、第 49條第1項但書等規定，容許勞雇雙方基於特殊工作需要，就「彈性工時」、「變形工時」、「延長工時」及「女工深夜工作」等事項，可以透過勞資協議機制同意做不同的約定；且明文以工會同意為優先，無工會時，才例外委由勞資會議代替。因此，家樂福已成立企業工會，不能以分公司勞資會議已同意，而取代工會的同意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法