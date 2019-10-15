暴力夫跟「親密女友」同住 被兒子指認判賠老婆20萬

2019-10-15 06:23

〔記者楊政郡／台中報導〕張婦與老公「阿山」因外遇疑雲吵架，阿山對張婦施暴，張婦聲請保護令並離家，阿山後腳也帶著兒子離家出走，跑到親密友人「小貝」處住了半個月，返家後兩人小孩告知張婦「住阿姨家」，張婦雖無兩人通姦證據，兩人也否認，但提出兩人半裸身床上親密合照，照片後還有小貝留言「老公對不起，我永遠愛你」等，法官認兩人逾越男女正常社交分際，判決阿山與阿貝連帶賠償張婦20萬元，可上訴。

台中地院民事庭判決書指出，據張婦主張，她與阿山2014年結婚，育有1子，到了去年阿山認識小貝後，就經常夜不歸營，兩夫妻常因此吵架，同年5月及10月阿山兩次對張婦施暴，張婦依此聲請保護令。她也同時離家出走，阿山也帶小孩一起離家出走，沒想到竟跑去小貝的住處，雙方同居半個月。

張婦提出阿山與小貝兩人半裸身親密床上照片，及小貝曖昧對話，提告刑事部分撤回告訴，民事要求60萬賠償，由民事法庭另行審理。

阿山辯稱，圖是真的，但與小貝單純好朋友關係，當時張婦先離家出走，他為照顧小孩，才到小貝住處暫居，小貝幫忙照顧小孩。

小貝辯稱，她住所一房一廳，一張單人床及一張雙人床，阿山帶小孩過來給她照顧，雙方沒有不當行為，至於照片，已不記得當初為何會和阿山摟抱一起。

法官發現，兩人的小孩（約3歲）返家後，告知母親這兩周「住阿姨家」，才得知是到小貝家住。另該照片阿山裸露上半身環抱小貝臉脖，兩人躺於床上，且小貝還有寫上文字在照片背後「老公對不起……忙完趕快回家，我永遠愛你」等文字。張婦又提出小貝在社群網站對話：「我也有錯所以我選擇大家平息斷乾淨」、「我真的也欠你一句對不起」、「那時候沒分手」等語。

法官說，雖無兩人通姦直接證據，但被告二人交往行為，逾越男女正常社交活動應有分際，屬於對婚姻不誠實，足以破壞婚姻共同生活圓滿安全及幸福，審酌雙方財力，被告應連帶賠償張婦20萬元。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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