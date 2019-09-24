患陰道炎 10年無性? 小三被錄音檔打臉

2019-09-24

法院︰10年至少5次性行為

〔記者王俊忠／台南報導〕黃姓男子與公司外包商江姓女員工婚外情長達10年，黃男因與江女偷情時突發腦溢血送醫，黃妻從丈夫手機LINE對話，發現先生與江女姦情，不只多次性行為還錄音存檔，怒告兩人通姦。江女辯稱體質敏感易罹患陰道炎等婦科病緣故，禁止性行為，10年來並未與黃男通姦。但錄音存檔成鐵證，台南地院認定至少發生5次性行為，打臉江女不曾與黃男發生性關係的說法。

黃男妻子主張，與黃男2006年結婚，婚後辭掉工作、專心照顧子女，不料，與丈夫工作有業務關係的人妻江女，因與其丈夫常聯絡，居然發展出婚外情、常利用假日約會通姦，時間長達10年，次數難以計算。

LINE互稱公婆 性愛過程多次錄音

黃妻說，2016年10月初，丈夫在外與江女偷情，突發腦溢血被送醫緊急治療，當時就起疑心，10月25日打開丈夫手機看LINE通訊內容，發現兩人以老公老婆互稱，還多次把性行為過程錄音，提告後，檢方認定兩人確有婚外性行為，調查後起訴江女涉與黃男發生婚外性關係、妨害家庭。

江女說，黃男突然腦溢血病發，她遭黃妻控告是「小三、破壞他人家庭」，經檢方傳喚才知黃男已婚，但早在10年前因敏感體質易罹患陰道炎與陰道念珠菌等婦科疾病，為免陰道疼痛不適、異常出血，須禁止性行為，所以離婚後不再有性行為。

小三判賠40萬 人夫走上離婚

一審法院仍認定，從2013年1月至2016年4月，兩人至少發生5次性行為，判江女合併應執行6月徒刑、得易科罰金。

黃妻為此與丈夫經法院判決離婚，婚姻、家庭破碎，身心蒙受重大痛苦，向黃男與江女各求償百萬元慰撫金。台南高分院民事庭審認黃男與妻子為婚外情離婚，婚姻家庭破碎受害，判江女要賠40萬元慰撫金給黃妻確定。

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