扎根兒少保護 東警「婦幼警察宣導劇團」下鄉巡迴趴趴GO

2019-10-14 14:30

［記者陳賢義／台東報導］屏除陳規舊習，台東縣警局扎根防治校園性侵及性騷擾好活潑，組成「婦幼警察宣導劇團」下鄉巡迴趴趴GO，透過戲劇表演、闖關和有獎爭答貼心傳遞，更加接近學童生活優想法，今響應10月11日「國際女孩日」分享成果，呼籲 大家一起關心女孩們的人身安全權益。

成果發展會好歡樂，有警技操及防身舞表演、豐榮國小師生阿卡貝拉及舞蹈表演、劇團宣導、警察大頭偶魔幻氣球表演，及自我人身安全闖關等，前來參加的國小和幼兒園更懂得自我保護，宣導效果十足。

台東縣警局為防治校園性侵害及性騷擾等案件發生，自5月起規劃多場校園巡迴劇團宣導及結合「TTShow 變形金剛行動智慧舞台車」走入社區展演，別出心裁的透過戲劇表演導入扎根自我人身安全保護觀念，再以闖關及有獎徵答等多元化方式，加強學童法令認知及自我保護意識，頗受好評與肯定。

縣警局表示，「婦幼警察宣導劇團 下鄉巡迴趴趴GO」走入校園及社區，以多元方式針對小學及幼兒園學童進行宣導，淺顯易懂的戲劇表演，更能貼近學童的生活及想法，傳遞兒少安全觀念，藉以提升預防教育及宣導成效，守護每一個孩子都能在安全的環境下健康成長，將持續宣導腳步，捍衛婦幼權益及人身安全。

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