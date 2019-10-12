突破人牆找小英 男子大喊：醫師學徒制！

2019-10-12 20:40

〔記者王捷／台南報導〕蔡英文今天南下造勢，到台南走透透，今天到永康區廣護宮拉抬立委參選人並宣傳政績，不過，一名簡姓男子突破支持者人牆，高舉一疊紙，高喊司法不公、醫師學徒制，立刻被隨扈制止。而簡男推擠時導致一名婦人撞到後腦勺，她人雖沒有大礙，但堅持對簡男提告，警方將簡男帶回後，問到他有什麼訴求，他保持緘默。

蔡英文行程大多在永康區，永康分局全面停休，支援現場與交通安全。警方為了維護安全，事前做了預演，也掌握部分可能抗議的重點人士，事先做了溝通，在奇美日照中心與桂田酒店的行程都沒有意外，不過，總統下午到廣護宮時，簡姓男子突然突破支持者人牆，大喊要陳情，往總統走去。

隨扈立刻上前將簡男帶走，這時簡男高舉一疊紙張，大喊司法不公，他突破人牆的同時，還疑似推擠到一名婦女，導致她倒地撞到後腦勺，警方立即安排救護車載送婦人就醫，她堅持要對簡男提告傷害。

警方與隨扈將簡男帶到附近的店家，詢問簡男有什麼訴求？但簡男語焉不詳，不斷強調他認為判決不公平，醫師應該要學徒制，警方聽不通簡男的說法，向他要陳情書，但是簡男不願提供，之後就保持緘默。

警方將簡男帶回警所問訊，同時也強調，簡男不是列冊的抗議人員，目前還不確定簡男是否持有身心障礙手冊，全案將往傷害罪嫌偵辦。

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