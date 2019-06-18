胡亂檢舉警察私德 恐涉7年以下誣告罪

2019-06-18 23:43

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署檢察官洪敏超表示，一名男子屢次遭到同一名員警攔檢，氣得胡亂向警局及警政首長信箱檢舉，批評該警言行不檢、男女關係複雜，雖然他所檢舉的內容屬於私德，不涉刑事責任，但若可能使該警因此被依「公務員懲戒法」受懲，男子仍可能觸犯本刑7年以下的誣告罪，且不得易科罰金。

一般人覺得，刑法上的誣告罪只是處罰對他人濫行告訴或告發的行為，洪敏超強調，從構成要件上來看，只要行為人有使他人受「刑事」或「懲戒」處分的意圖，而向該管公務員誣告時，就有可能成立誣告罪。

這裡的「懲戒處分」，洪敏超解釋，依實務見解，指的就是公務員懲戒法規定的各種懲戒處分。所以，只要一部或全部申告事實屬於故意虛構杜撰，使被誣告人因虛偽之申告，而有受刑事或懲戒處分之危險時，申告人就會觸犯刑法第169條第1項的誣告罪，該罪最高可以處7年有期徒刑，而且不能易科罰金。

洪敏超指出，依據公務員懲戒法規定，如果陳情事項中包含公務員違法執行職務、怠於執行職務或其他失職行為，以及非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽，而有懲戒之必要時，該公務員即應受懲戒。

然而「陳情」與「檢舉」，往往僅有一線之隔，洪敏超說明，人民進行陳情時，如果所陳情事項「屬實」，將導致所陳情之對象（公務員）遭受懲戒可能時，即有公務員懲戒法的適用；如果所陳情事項內容為「杜撰虛構」，此時，陳情的民眾可能會涉有刑法誣告罪刑責。

洪敏超透過台灣司法人權進步協會呼籲，民眾對於公務員執行職務表達意見時，應保持平和理性，並翔實反映，如果陳情內容過於誇張而悖離事實甚或憑空杜撰及漫意指摘，逾越言論自由的保護界線，即可能涉及上述刑法誣告罪的刑事責任。

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