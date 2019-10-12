只買6票 苗栗卓蘭鎮代詹振煌當選無效確定

2019-10-12 15:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣男子詹振煌去年以無黨籍身分，參選苗栗縣卓蘭鎮第三選舉區鎮民代表，以791票當選，卻被苗栗地檢署查出，他在選前透過2位女選民，以每票1000元賄選6票，檢方提起當選無效訴訟，詹男辯稱他得票比落選頭高出200多票，沒有必要為區區6票而賄選，法官卻認為，選舉充滿不確定性，投票前不可能知道得票數，詹男用得票數回推自己沒有賄選動機，是邏輯的謬誤，判決他當選無效確定。

判決書指出，詹振煌所涉的賄選案，苗栗地院一審依公職人員選舉罷免法的交付賄賂罪，判處徒刑3年6月，褫奪公權4年，賄款6000元沒收，目前上訴二審中，民事的當選無效訴訟部分，苗栗地檢署指出，詹男在去年9、10月間，經黃姓男子介紹，認識2位女選民，分別以4000、2000元，向兩位女選民及其家人賄選共6票，苗栗地院一審認定賄選屬實，判決詹男當選無效。

詹男上訴二審，辯稱上述兩位女選民原為中國籍，嫁到台灣並歸化取得身分證，但仍不熟悉我國法令，可能被別人利用而故意栽贓抹黑他，另外，他已當選多次鎮民代表，這次選舉結果（6人參選，應選3席，詹男得票第三，俗稱當選尾），他與最高票落選者（俗稱落選頭）的553票，差距逾200票，他沒有必要冒風險賄選，為區區6票而賄選，是有違常情之說。

台中高分院卻認為，受賄選民都坦承收賄，沒有憑空捏造事實、陷自己於罪與誣指詹男的理由，詹男的「故意栽贓抹黑」之說不足採信，另外，對候選人而言，每次選舉都是全新且充滿不確定性，投票日前不可能知道得票數，詹男用得票數來回推自己不需要賄選，此辯詞是邏輯謬誤，難以採信，據此駁回詹男上訴，維持一審的當選無效，全案確定。

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