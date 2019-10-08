婦人亂爆「海產店吃3個月都不用錢」民進黨告了！

2019-10-08 12:31

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園劉姓婦人日前在高雄內門紫竹寺參與韓國瑜的活動時，在電視直播中受訪時爆料「桃園後火車站三個月吃海產都不用錢，都是民進黨出的錢」，語出引起軒然大波，民進黨桃園市黨部上週五（4日）獲悉，在粉專po文公開譴責聲明，要求劉婦澄清道歉未果，今天由民進黨桃園市黨部主任委員張火爐、評議委員召集人范綱祥等人到桃園地檢署按鈴控告劉婦誹謗。

主委張火爐表示：劉婦本月4日在媒體發表言論，已經對民進黨的傷害，給她3天的時間公開道歉，至今皆未收到任何回應，於是來提告；同時，尚青海產店也在網路聲明「絕無此事」，劉婦抹黑得太嚴重，至於播出的中天電視台部分，由於是談話性節目，劉婦是接受訪問，屬於個人的言論，所以暫時不會對中天提告。

他同時表示，中華民國言論自由是根據「中華民國憲法」第11條：人民有言論、講學、著作及出版之自由。擁有言論自由並非可任意造謠抹黑，再次聲明強烈譴責散播不實謠言者。

評召范綱祥說，劉婦毀損本黨名譽的事情太誇張了，政治上惡意抹黑也要有限度，此番言論是抹黑中的抹黑，講三個月免費吃海鮮的情節，無任何事實依據，這件事應盡合理查證義務是相當簡單的事，尚青海產就在桃園後站，劉婦又自稱桃園人，到底有無開餐會，可不可能三個月吃免錢是很容易查證，所以認為她是惡意的，至於中天電視台，雖然可算是幫助者，但在言論自由方面太過株連，雖然像這樣也是不妥當，在法律上也可能造成不必要爭議，因此決議不告中天。

他補充，誹謗罪的部分相當清楚，這次是忍無可忍，講三個月的免費餐，完全沒有查證，就大剌剌地講，非常惡意、非常可惡，一定要追究到底！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法