好狠的中配！宴客隔天蜜月就落跑 潛伏滯台無蹤影

2019-10-11 23:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕這也太扯了吧？！

中國籍林姓女子嫁來台灣，竟然在夫家宴客隔天、到高雄度蜜月第一天，竟然就落跑失蹤，迄今下落不明，更誇張的是，林女竟然還沒出境仍滯留台灣，僅傳過1次簡訊給先生陳男說「我知道我跑走，讓你一家人很沒面子！」陳男妹妹作證說，當初感覺林女很誠懇想與哥哥共度此生，沒想到婚宴完就落跑，「覺得林女的演技一流，騙過了所有人！」而人財兩失的陳男憤而向新竹地院訴請休妻，法官判准。

陳男說，去年3月在中國與林女結婚，去年10月2日返台辦理結婚登記，去年11月19日到高雄蜜月旅行時，妻子竟不告而別，一走了之，經報警協尋迄今仍無所獲，行蹤不明。

妻子失聯期間，僅於今年3月傳訊給他表示：「我知道我跑走，讓你一家人很沒面子，但是我有我的負擔和原因，很多事情我不知道要怎麼跟你講。」事後別無聯絡，不聞不問，顯係惡意遺棄在繼續狀態中，因此他訴請休妻。

陳男妹妹作證說，去年8月哥哥帶林女入境台灣一起生活，一開始林女都待在家裡幫忙家務，哥哥去上班，林女也有與公婆同住，一切感覺都很正常。去年11月18日宴客後，隔天二人去高雄度蜜月，林女就跑掉了，曾報警並去移民署報協尋，但是到目前都沒有找到人。

詭異的是，移民署調查發現，林女迄今都沒有出境，依然滯留在台灣，陳男妹妹說對於林女來台就離開、行蹤不明，卻仍然留在台灣並未離境的原因，推測如果是照林女在微信訊息講的，應該是缺錢，想要在台灣非法打工賺錢。她當初覺得林女是很願意與哥哥陪伴一生的人，宴客隔天度蜜月卻突然落跑，實在讓人傻眼，「覺得林女的演技一流，騙過了所有人！」

法官認為，林女身在台灣卻拒絕與先生聯繫、相處，客觀上有違反同居義務事實，主觀上亦顯已無同居並共同經營家庭生活意欲，惡意遺棄配偶狀態仍繼續中，因此判准離婚。

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