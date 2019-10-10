2019司法交流豐收年！台灣簽下5國合作協定

2019-10-10 11:21

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣雖然國際情況險峻，但不涉政治的司法主權仍不斷向國際拓展，光是今年就與5個國家簽署與司法有關的交流協定，不但是歷年之最，數量也佔了歷年總量的四分之一，成果豐碩，足證就算外交處境維艱，實現司法正義仍是普世價值。

法務部長蔡清祥指出，他在擔任司法官學院院長期間，就簽署了「中華民國法務部司法官學院與巴西聯邦共和國聖保羅法官訓練所技術合作協定」，而後擔任調查局局長時，也和印尼肅貪委員會簽署「雙邊合作打擊貪腐備忘錄」、與菲律賓簽「台菲執法人員訓練合作協定」、主導與阿富汗、聖露西亞、匈牙利、教廷、拉脫維亞、迦納等七國簽署洗錢防制、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄。

蔡清祥接任法務部長後，今年再與史瓦帝尼王國、波蘭、貝里斯、丹麥、諾魯等5國簽定司法互助等相關協定，他認為司法正義無國界，司法外交不涉政治敏感，除可共同打擊犯罪，部分協定也與人權有關。

蔡清祥表示，他會這麼重視國際事務，是因為30年前調法務部辦事時，獲選派到哈佛進修，開拓了檢察官的視野，因此，接任法務部長後，即鼓勵基層檢察官多多與他國實務界或學界交流，光是今年，法務部就選派10名檢察官出國進修、研究與交流。

法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明表示，我國突破重重關卡，爭取到與多國司法交流，過程充滿戲劇性，但結果都是好的，以波蘭簽署「刑事司法合作協定」來說，是我方與歐盟會員國所簽訂的第一個廣義司法形式互助協定，含括司法互助、引渡、受刑人移交、法律與實務見解、追訴犯罪及犯罪預防資訊分享等事項，雙邊檢察官甚至可以相互訊問犯人，等同進行實質「聯合調查團隊」（Joint Investigation Team）。

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