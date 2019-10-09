澎湖海巡隊爭取千噸艦艇進駐 強化巡弋及查扣能量

2019-10-09 13:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日前澎湖艦與港中聯手，在海峽中線台灣灘救難，中國出動6000噸級「南海救101號」結合直升機作業，但我方澎湖艦僅有600噸級，未來將肩負查扣在台灣淺堆中國砂石船非法盜砂重責，外界希望爭取千噸級巡防艦進駐澎湖。

澎湖位處台灣海峽要衢，南來北往船隻密集，近年來又事故頻傳，但澎湖海巡隊僅配有1艘600噸級澎湖艦、4艘百噸級巡防艦、2艘50噸級巡防艦及35噸、20噸及RB救難艦各1艘，主力澎湖艦已19年以上，近日查緝重點又放在中國盜採砂石船，噸位數都在數千噸至萬噸以上，若不增加噸位數，任務很難遂行。

依照海巡署艦隊分署千噸級巡防艇目前佈署，北部地區及南部地區機動海巡隊，分有3000、1000噸級各1、2000噸級2艘；中部與東部地區機動海巡隊則分有1000噸級1艘，2018至2027年海巡署艦隊分署計畫，新建造艦船艇數量共計141艘，包括4000噸巡防艦 4艘、1000噸巡防艦6艘。

由於澎湖海岸線綿長、島群眾多，澎湖海巡隊不僅需要巡弋、追捕越界中國漁船及查緝海上走私等非法行為外，還要負責島嶼間病患後送任務，現又傳出政府改弦易策，將大規模掃蕩越界非法盜採砂石中國輪船，因此各界希望海巡署艦隊分署新建艦艇，能撥發千噸級艦艇駐澎，繼續執行海上守護神的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法