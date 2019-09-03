海巡隊扮海上守護神 打撈遺體讓異鄉遊魂返家

2019-09-03 22:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海巡隊今日再度扮演海上守護神角色，今日下午接獲第十三巡防區轉望安潭門漁港安檢所通報，有一艘無籍船筏於馬鞍山嶼附近海域發現一具遺體，該隊接獲通報立即派遣線上巡防艇PP-RB03艇前往處理。

根據調查指出，澎湖海巡隊8月31日晚間6時43分接獲第十三巡防區轉民眾報案，經查台南新營蔡姓民眾獨自到澎湖望安，曾向當地民宿業者租用機車，後來有人在岸際發現蔡姓民眾遺留的公事包、手機、拖鞋及遺書，疑似跳海失蹤，該隊接獲通報後，立即派遣PP-3539艇等多艘巡防艇前往搜尋，並透過第十三巡防區申請空偵機多架次協尋。

經過3日空海聯合搜索，今日下午1時29分接獲第十三巡防區轉望安潭門漁港安檢所通報，有一艘無籍船筏於馬鞍山嶼附近海域發現疑似失聯人員遺體，該隊PP-RB03艇迅速抵達現場，立即施放水上摩托車，進行遺體打撈，下午2時13分大體上PP-RB03艇，載返馬公港處理後續遺體身份指認及相驗事宜，此次搜救任務共出動6架次空偵機、11艇次、80人次。

海巡隊呼籲，生命寶貴應珍惜，遇有困難宜尋找專業協助，從事海上任何活動一定要注意安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

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