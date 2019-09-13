中科院3項系統研發落後 海軍有備案：改與國外大廠合作

海軍新一代巡防艦規格示意圖

2019-09-13 12:17

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〔記者羅添斌／台北報導〕海軍新一代巡防艦原型艦的建造進度，因受中科院相關系統研發進度不如預期而受影響，海軍內部此抱怨頗多，高層官員說，會持續嚴格檢核中科院科研裝備研發進度，若是研發進度不如預期時，就會立即啟動備案，改採與國外知名大廠合作。

高層官員今天表示，新一代巡防艦的載台是由國內造船廠承建，最重要的作戰系統部分則分別由美方供售及國內研發，其中，原型艦外購戰系裝備計有：反潛作戰系統丶射控雷達丶方陣快砲等三項。

官員說，這三項裝備均已獲得美方技術支援協定（TAA）同意供售，規劃可在109年簽署商購合約後，由原廠續向美國政府申請裝備輸出許可，國防部後續會持續掌握申辦進度。

但在由中科院承製的戰系裝備研發上，就沒有那麼順利了。高層官員表示，由中科院承接的各項科研戰系裝備，計有：戰鬥管理系統丶垂直發射系統及整合式電戰系統等三項，但目前來看，進度至少必須要展延一年之久，預計要等到109年海上測評通過後，才可以於112年運交船廠進行裝艦作業。

官員表示，在原型艦專案執行期間，國防部會持續嚴格檢核中科院研發進度，要求中科院落實風險管控及預應措施，若研發進度不如預期，就會啟動備案，改採與國外知名大廠合作，但仍會由中科院建立相關技術能量，以利後續艦籌建時，可以具備成熟技術。

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