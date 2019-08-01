特殊收藏家！ 他22年蒐集逾500個「海軍馬克杯」

2019-08-01 17:04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕很多人都有收藏東西的嗜好，從郵票、明信片、錢幣到球鞋、模型、藝術品，屏東來義高中的教官顏漢平，在22年前開始收藏「海軍馬克杯」，除了每年海軍敦睦艦隊遠航的限量「敦睦杯」，還有為慶祝軍艦週年而製作的「艦慶杯」，在顏漢平收藏的馬克杯上，可以看見各時期的軍艦模樣，甚至還有已退役的軍艦，今年顏漢平收藏的馬克杯突破500個，由於海軍馬克杯多是「對內」的紀念用紀念品，很少流出，受訪時顏漢平特別將收藏一字排開，在校園中庭展示格外壯觀。

顏漢平說，馬克杯是軍方經常製作的紀念品之一，因為杯子製作成本低且非常實用，在軍艦上除了拿來喝茶、喝咖啡，還可以當漱口杯、煙灰缸，但其實這些馬克杯有行無市，平均每個馬克杯的價格落在200元。

顏漢平從政戰學校畢業後，抽中海軍，1997年拿到了第1個敦睦杯後，開啟了收集海軍馬克杯的路，海軍各單位推出的杯子都在他的收藏範圍，舉凡潛艦、軍艦及曾經巡航保衛海疆的退役軍艦老陽字號系列、美字號等都能看見，還有相當罕見的「錯誤杯」。

顏漢平說，曾經有4艘軍艦一起訂製馬克杯，結果印製廠商出錯，4款馬克杯都印上同樣的舷號，這些「錯誤杯」被當時收到貨的長官氣得在碼頭敲碎，因此留存下來的「錯誤杯」相當少。

一字排開的海軍馬克杯，有不同色彩的釉面，還有琺瑯、霧面玻璃等材質，多數馬克杯上直接印上軍艦外觀，有的則印製海軍信號旗、精神口號等，從Espresso杯到大容量的公制杯都有。

顏漢平說，海軍馬克杯通常是「對內」的紀念品，因此2007年他離開海軍到教育部當教官後，原本以為收藏的馬克杯數量會停留在291個，沒想到之前的同事、學長知道他在收集，每有新推出的馬克杯就會送給他，甚至有投入軍職的學生，也會為他帶回海軍杯，延續這條收集路。

對於軍艦故事如數家珍的顏漢平，用收藏馬克杯的方式為海軍留下另類的紀錄，他表示，從杯子可以看見各時期的軍艦，認識台灣軍艦發展過程，不僅每天會去看自己收藏的杯子，甚至執迷於整理，每個月會把杯子們拿出來擦拭一遍，當有客人到他家作客喝茶時，還可以從中挑選喜歡的杯子，一夥人拿著馬克杯，聽著他說軍艦的故事，每每都能夠消磨不少話題和時光，讓他覺得這樣的收藏特別有意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法