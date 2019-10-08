「妨害投票」案開庭 金門八大宗親會當觀眾

2019-10-08 21:49

〔記者吳正庭／金門報導〕金門法院、檢察署今天聯手舉辦「逗陣繞院檢、咻揪反賄選」活動，首開先例邀請地區8大宗親會鄉親參與座談，並安排「妨害投票」2審開庭實況，透過旁聽，感受最具臨場感的法治教育；幾位資深的宗老不但沒有打瞌睡，還聽得津津有味，十分入神。

福建金門地方檢察署結合福建高等檢察署金門分署、福建高等法院金門分院及地方法院、金門縣政府政風處，邀請金門各宗親會辦理第15任正副總統選舉暨第10屆立法委員選舉反賄選宣導活動；地區宗親會相當捧場，有金門陳氏、李氏、王氏、蔡氏、張氏、六桂、四岳、董楊等8大宗親會幾位理事長及宗親均到場共襄盛舉。

「咻揪反賄選」安排的1場頗具「震憾力」的法治教育，是參加高分院正進行1樁正進行上訴的妨害投票案件開庭，滿滿的參觀人員幾乎把旁聽席塞滿，工作人員說，這難得的盛況還是頭1遭。參觀人員正襟危坐，細看法庭上認識的被告與法官1問1答的互動，雖只是妨害投票的二審準備程序，過程有些枯躁，卻沒人打瞌睡，不時有人探頭，看著牆上螢幕由書記官聽打的內容。

這場活動不僅鄉親留下「不錯」、「很難得」的口碑，也有院方人員從來沒去過高分檢，趁機到高分檢交流。

「逗陣繞院檢、咻揪反賄選」有法庭旁聽、反賄選有奬徵答，也說明地檢署在偵查案件外，還有司法保護的柔性關懷業務。金門高分院院長洪曉能、金門地方法院院長莊深淵與金門高分檢檢察長林邦樑、地檢署檢察長洪家原共同主持座談會，籲請善用因應金門轄區特色的檢舉賄選專用QR CODE，並支持反賄選。

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