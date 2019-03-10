金門立委補選陳玉珍感恩會 陳氏、李氏宗親大老出席挺

2019-03-10 23:36

〔記者吳正庭／金門報導〕金門無黨籍立委候選人陳玉珍今天舉辦感恩嘉年華會，她說，選舉不應總是悲情、哭喊，選舉的目的就是讓人民有更好的生活，她沒有像其他候選人從台灣請到「大咖」政治明星站台，在她的心目中，在座的鄉親才是「金門最大咖」。

陳玉珍說，這場感恩嘉年華會邀請到前縣長陳水在夫人翟美玉、金門第1大姓陳氏宗親的新頭陳氏宗親會理事長陳作生、湖前陳氏宗親會理事長陳清松及多位陳氏宗親代表，另外還有金門第2大姓金門李氏宗親會理事長李金贊、金城張氏宗親會理事長張長華等人支持。

陳玉珍對支持者說，最近有某候選人從台灣請來政治明星站台，請各位想一想，當你有需要服務的時候，是誰在你身邊？是這些所謂的政治明星嗎？陳玉珍說，從政多年來，無論白天或晚上，如果鄉親有需要，她１通電話服務就到。

陳玉珍致詞到一半，忽然有位阿伯上台「搶麥」，他說，陳玉珍知道他家境不好，在她為他的孫女補習英文時，從國中到高中6年都免費，孫女現在已從成功大學畢業；阿伯不請自來，讓陳玉珍開心地一直說「這是沒有彩排的哦」。

陳玉珍說，選舉就是要選專業的、敢說話、敢衝的人進去立法院為大家服務，而不是選1個乖乖牌，請鄉親牽成。

陳玉珍在這場充滿歡樂氣氛的嘉年華會，設置夾娃娃機、雞蛋糕及棉花糖攤位與鄉親同樂，隨後率領青年軍和支持者繞行金城鎮主要街道，沿途高喊「3月16號，立委選6號」、「問政最認真，立委選玉珍」，洋溢青春、活力的隊伍，一路吸引不少眼光。

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