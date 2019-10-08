超貸25億掏空台東企銀 「阿不拉」游淮銀判賠2.35億

2019-10-08 19:58

〔記者楊國文／台北報導〕前立委游淮銀被控於1995年間，利用擔任台東企銀董事長職務之便，透過人頭公司、人頭戶等，向台東企銀超貸25億多元，造成台東企銀重大損害，行政院金管會接管台東企銀後，中央存保公司對游淮銀、台東企銀監察人劉育汝等人求償，高等法院更二審認定，扣除台東企銀的債權獲得清償等部份的金額後，今天傍晚判游淮銀、劉育汝應連帶賠償2億3504萬元；還可上訴。

游淮銀早年在股市叱吒風雲，獲得「阿不拉」稱號，與雷伯龍、邱明宏、沈慶京，被稱為「股市四大天王」。

中央存保指控，1995年間，游淮銀、劉育汝分別擔們台東企銀董事長、監察人，游淮銀還是游氏家族及富隆集團的實際總負責人，明知富隆集團的富隆開發等5家公司的業績及淨值多屬紙上交易作帳而來，價值不足，游淮銀竟指示所屬提供富隆集團該5家公司未上市股票為擔保品，以6個人頭向台東企銀質押貸款6筆共2億8800萬元。

此外，游淮銀等人明知其人頭戶於1987、1988年所承購的新竹縣一批山坡地，已向其他金融機構辦理抵押貸款，仍於1995年6月至10月間，由游淮銀指示胞弟游銀銅等人以富隆集團5公司名義，向台東企銀申辦扺押貸款，再由游淮銀、劉育汝在台東企銀董事會中審核通過，共超貸8筆共22億8000萬元。

1996年2月間台東企銀傳出遭掏空，一度爆發擠兌，中央存保公司緊急進駐接手管理，才平息一場金融風暴，並向游淮銀、劉育汝等人求償。

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