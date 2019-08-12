涉掏空蘋果西打母公司 前總經理孫幼英起訴

2019-08-12 16:20

〔記者王定傳／新北報導〕生產蘋果西打的大西洋飲料公司（1213）爆出掏空疑雲，新北地檢署調查後認為，大飲公司前總經理孫幼英及財務經理鍾素娥涉有「非常規買賣土地及借款交易」、「假發票交易」等行為，致大飲受損8億8千多萬，今依違反證券交易法等罪嫌起訴2人。

檢方調查，孫幼英除了是大飲公司的常務董事兼總經理外，亦實際掌握「國信」與「旭順」2食品股份有限公司的人事、財務及業務權。

檢方調查，國信公司因積欠銀行債務，法院判決要給付3億9千多萬，並通知將以11億2千多萬作為底價，拍賣國信位於新北市新店區秀岡段土地。

不料，孫幼英為挽救國信公司財務危機、避免土地遭拍賣，竟佯以大飲公司需增設中南部轉運中心，須向旭順購買不動產，以及大飲因果汁生產業務，須向國信購買不動產等理由涉嫌「非常規買賣與借款」。

例如，孫、鍾2人指示大飲董事會決議以1億6000萬，向旭順公司購買台南佳里區的不動產，另以2億4000萬元向國信公司購買高雄湖內區的不動產，不過，湖內區不動產早有設定鉅額的抵押權，2人未考慮此因素，竟在不動產尚未移轉登記前，竟大飲名義向銀行貸款，拿到款項後，馬上支付1億5700萬、2億3500萬轉匯款項。

不僅如此，去年8月間，國信公司漏未計算與銀行間的訴訟案衍生的裁判費及債務尾款合計1億5000萬餘元，孫、鍾2人明知國信位於新店秀岡段的土地，已設定債權總額5500萬罪高限額抵押權，卻再以2億4000萬元，向國信購買新店的不動產，簽約後馬上轉匯1億5500萬給國信。

不過，國信與旭順2公司仍無力繳納土地增值稅，遲無法辦理移轉登記，2人明知土地增值稅應由賣方繳納，竟涉指示董事會決議改由大飲負擔，2人上述「非常規買賣」行為，致大飲受有5億8391萬餘元重大損害。

「非常規借款部分」，檢方調查，2人明知大飲已針對高雄湖內不動產支付高達98％的款項給國信，且對方遲不辦理移轉登記，國信後來又以該不動產設定抵押權借款，大飲竟又同意貸款6500萬及1310萬。

不僅如此，去年12底為止，國信合計向大飲貸款總額高達1億720萬餘元，2人明知上情，仍涉嫌指示董事會，決議取消大飲購買新店不動產交易，同意對方每月償還金額從20萬元提高至40萬元、總還款期限逾32年貸款條件；此外，檢方還查出，孫幼英還涉嫌以「假進貨、真付款」手法，利用「假發票交易」侵占款項1億336萬元，供孫幼英私用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法