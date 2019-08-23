掏空幸福人壽判10年定讞 鄧文聰再重判20年併科6億

2019-08-23 11:59

〔記者楊國文／台北報導〕前幸福人壽董事長鄧文聰，被控掏空公司資產127億元，一審被重判28年、二審改判26年徒刑，最高法院認定鄧文聰觸犯證交法的加重背信罪，將他判刑10年、併科罰金3億5000萬元定讞，鄧已入獄執行；鄧文聰另涉嫌向境外EFG銀行質押借款，被控特別背信等罪，則撤銷發回高院更一審，更一審今依保險法的特別背信罪重判鄧16年，併科罰金6億，得以最高上限3年來易服勞役折抵，鄧的犯罪所得1億4894萬多美元應發還被害人或沒收，另依洗錢罪判鄧4年徒刑，可上訴。

高院合議庭審判長吳淑惠宣判後指出，將來鄧文聰涉多案均定讞後，應由檢方向高院聲請訂合併應執行刑，最重不超過30年徒刑；鄧文聰今未出庭聆判。

另一被告鄧文聰的前任幸福人壽董事長黃正一部份，更一審今判黃違反銀行法的特別背信罪判8年6月徒刑、併科罰金2億元台幣，得以最高上限3年來易服勞役折抵，另依洗錢罪判1年6月，合併應執行刑9年6月徒刑。

鄧文聰、黃正一被控在2007年8月將幸福人壽5000萬美元資產移給EFG銀行成立STAAP基金後，向EFG借款2200萬元美金，兩人運用在私人企業。

鄧2008年1月接董事長後，再拿幸福人壽1億5600萬美元資產，委託EFG成立SFIP基金，向EFG質押借款後洗錢到私人帳戶。

金管會2015年8月發現幸福人壽資產遭質借2億多美元，且未獲清償，其中1億9384多萬美元資產，遭EFG銀行凍結，遂移送鄧、黃兩人；檢方偵查後，將2人起訴。

台北地院重判鄧文聰28年、黃正一9年6月。上訴後，高等法院改判鄧26年、併科罰金7.5億元，黃則逆轉改判無罪。上訴後，最高法院前年12月就鄧違背職務向渣打銀行質押借款的犯行，依證交法的加重背信罪判刑10年確定。

至於鄧文聰另向境外EFG銀行質押借款的部分，最高法院認為，向美國請求協助調查的去互助資料，還没收到美國的回覆，加上高院採信鄧前任的幸福人壽董座黃正一辯詞，判黃無罪，與卷證資料內容有落差，都有查明必要，因此將全案發回更一審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法