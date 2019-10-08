年少鬥狠當打手 中年落魄淪通緝犯

2019-10-08 20:17

〔記者王捷／台南報導〕年輕時兇神惡煞的吳男，年輕時疑似替兄哥賣命，到了中年卻沒浮上檯面窮途末路，不但因染毒渾身病痛，還要因卡到槍砲、毒品案被通緝，他全身家當只剩下一輛電動機車，又因為沒戴安全帽，讓他被警方攔下，他自稱因為敗血症、脊椎受損一發燒可能就快死了，很多單位都願意放他一馬，他知道自己被通緝不敢出門，但是為了向朋友借2千元生活，不得不冒險出門。不過警方沒有聽信他的說法，將他函送法辦。

年過半百的吳男，在10多年前是警方眼中的「狠角色」，當時角頭也看中他的好鬥，利用他打擊其他勢力，不過吳男的打手人生卻沒讓他浮上檯面，漸漸被更多年輕人取代，還染上毒癮，讓更多過去的朋友離開他，去年他疑因為不滿胞弟被嗆，找對方理論開槍，讓他因槍砲案被捕。

吳男後來又因為毒品等罪嫌遭到5處院、檢通緝，其中毒品罪嫌將入監服刑，原本他都很小心，但他因為吸毒讓自己一身病，同時罹患肝病與敗血症，還自稱脊椎需要開刀，讓他全身家當只剩下一輛電動車，因為沒戴安全帽被警方攔查，並查出他的通緝身分。

有民眾指出，警方起初以為是外勞，不過吳男一下車，他就用台語嗆，他是槍砲通緝，不過他要拒捕，但不會脫逃也不會與警方衝突，因為重病纏身快死了，自稱其他警察都不抓他，因為只要一個小感冒或是小碰撞，可能很快就喪命，，其他單位寧願要他在外面安享人生，不過警方很懷疑他的說詞，將他逮捕後解送歸案，並告知吳男如果身體不適可以向獄方告知，並申請就醫。

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