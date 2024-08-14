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「解憂雜貨店」賣茶葉實販毒 中警逮5人、21歲首腦羈押

警方循線將該販毒集團查緝到案。（警方提供）

警方循線將該販毒集團查緝到案。（警方提供）

2024/08/14 11:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市21歲柯姓男子找同夥組成販毒集團，在網路通訊軟體以「解憂雜貨店」為名，佯賣各式茶葉禮盒，實際上卻是從事販毒勾當，因大肆推播訊息被盯上，警方今年3月間循線查緝，瓦解該不法集團，全案近日偵結起訴，羈押中柯男移審台中地院後，裁定接押。

台中市刑大偵八隊長曾朝顯今天說明案情指出，該隊今年初接獲情資，有不詳人士在通訊軟體微信自稱為「解憂雜貨店」，推播「解憂新菜單上線囉！頂級高山烏龍 價格 NT2600/盒、隱藏版特殊茶款 價格 NT5000/盒」、「緊繃飲品 價格NT500 買5送1 買10送3」等廣告訊息，疑似販售毒品。

經深入追查發現，係藥頭為掩護販毒勾當的幌子，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，今年3月間見時機成熟，循線瓦解該販毒集團，將21歲柯男及其集團成員共計5人查緝到案，查扣K他命、K盤、分裝袋、磅秤及手機等證物，毒品市價約10萬元。

經查，該集團以柯男為首，負責利用通訊軟體與購毒者聯繫交易事宜，再指揮旗下成員（俗稱小蜜蜂）前往送貨及收款，柯男等人到案後自知難逃法網，均坦承犯行，上述廣告訊息意指「K他命2公克販賣2600元、4公克販賣5000元；緊繃飲品即為毒咖啡包1包500元，買5包送1包及買10包送3包」。

全案警詢後依毒品罪嫌移送法辦，檢方聲押柯獲准，全案也在近日偵結，依違反《毒品危害防制條例》販賣第三級毒品罪嫌提起公訴，依法可處7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金，移審台中地院後，院方認仍有羈押必要，裁定接押。

台中市刑大呼籲，警方對於毒品犯罪「絕對零容忍」，將持續強化查緝作為，切勿心存僥倖以身試法，另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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販毒集團在通訊軟誆賣茶葉禮盒，實則是販毒勾當。（警方提供）

販毒集團在通訊軟誆賣茶葉禮盒，實則是販毒勾當。（警方提供）

販毒集團與客人的對話。（警方提供）

販毒集團與客人的對話。（警方提供）

販毒集團與客人的對話。（警方提供）

販毒集團與客人的對話。（警方提供）

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