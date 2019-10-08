俏洋妞有5億遺產 大叔掏7萬就可人財兩得？

2019-10-08 15:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市46歲的王姓大叔，今年8月透過IG，認識一名自稱是30歲的美國健美女子，對方還傳來一張身材健美的照片，不但暱稱王男是honey（蜜糖），還宣稱有160萬元美金（台幣近5億元）遺產，希望王男能幫她繳納銀行的開戶金，她領到遺產後，會到台灣與王男共譜戀曲，王男被迷得七葷八素，趕赴銀行匯款時，行員卻發現帳戶已被通報為詐欺警示，通報員警到場，王男才宛如大夢初醒，慶幸自己保住7萬元。

中市警第六分局永福派出所日前接獲銀行行員通報，員警到場得知，王姓男子今年8月時，在IG上認識暱稱Pretty Damsel美籍30歲女子，該女子用英文，王男透過翻譯軟體與對方交往後，對方進一步以honey稱呼王男，還傳來一張照片，王男驚見對方身材健美、玲瓏有緻，是難得一求的佳人，更讓王男心動的是，對方自稱有1600萬元美金遺產，折合台幣將近5億元。

王男認為自己遇到「真愛」，對方說，希望王男幫她繳納銀行開戶金，金額為2200元（台幣約6萬7800元），她才能繼承父親160萬美金遺產，屆時會來台灣與王男交往共譜戀曲，，企圖誘使王男匯款，王男興沖沖立即奔赴銀行，行員卻發現對方的匯款帳，竟已被通報為詐欺警示帳戶，偷偷報警，警方馳抵告知王男，這是很常見的詐騙手法，還提供多起類似案例，滿心期待的王男才恍然大悟，直呼「好險」，差點被騙了。

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