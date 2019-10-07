訂房網疑洩個資 醫師被騙164萬

2019-10-07

〔記者姚岳宏／台北報導〕知名訂房網「Booking.com」驚傳疑似會員個資外洩，詐騙集團冒充網站客服行騙，刑事警察局165反詐騙專線從今年5月起，陸續接獲民眾通報，表示在「Booking.com」消費後遭遇詐騙，累計至9月底，被騙人數已達228人，財損金額達台幣3362萬元。

北市32歲林姓醫師日前接到假冒「Booking.com」客服人員的詐騙電話，表示因系統異常，導致其訂單出現重複下單及扣款情形，將通報銀行協助處理，接著另名歹徒假冒銀行客服來電，謊稱ATM有網路連線功能，只要配合操作，即可取消扣款，林不疑有他，接連兩天聽從歹徒指示操作，被騙走164萬餘元。

刑事局表示，165反詐騙專線每週均公布高風險網路賣場名單，「Booking.com」訂房網疑因持續發生消費者個資外洩情形，從今年5月迄今，已連續21週上榜，上榜次數是各類電商平台中最高者，相較其他訂房網站及電商都只有零星案件，「Booking.com」顯然在資安防護上出現漏洞。

警方呼籲民眾應慎選資安防護機制完善之優良電商，對屢次勸告均未改善的網路賣場，也希望全民共同抵制避免使用，以保障自身財產安全。

刑事局指出，民眾接到陌生電話，切勿因對方說得出自己以往交易細節，或來電顯示號碼為金融機構就輕信，聽到「誤設為經銷商、批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「須配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字，就要提高警覺，有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

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