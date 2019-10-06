靈骨塔轉賣獲利2倍 6旬老農誤信...賠了棺材本

2019-10-06 12:44

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣66歲的李姓老翁，聽信靈骨塔詐騙集團「高額獲利」謊言，今年8月提領970萬元「棺材本」交給該集團，甚至打算用抵押房屋，貸款800萬元「加碼」，所幸農會行員機警通報，警方派員埋伏，逮獲黃姓、涂姓、龔姓車手，查扣現金400萬元及多本買賣契約書，訊問後依加重詐欺罪，將3人移送法辦；警方調查該集團登記名單，發現至少有10餘人受害，粗估詐騙金額破1億元，正擴大偵辦中。

李姓老翁以務農維生；警方調查，詐騙集團5年前先以投資股票就有高額獲利的手法，邀李翁投資49萬元買入7張準備上市的公司股票，最後該公司股票上市未成功，改用每張股票換2個塔位方式折抵資金，7張共有14個塔位。

今年8月該集團成員知道李翁持有14個塔位找上門，稱有公司打算收購，若順利轉賣就有2倍獲利；由於空有塔位無用，集團成員還要求老翁買齊骨灰罈、神主牌等「周邊商品」，湊成1整組，對方才願意收購。

集團人員宣稱，骨灰罈每個市價28萬元，轉賣可得68萬元，神主牌位30萬元，可用60萬元轉售，老翁見獲利高達兩倍，不疑有他，8月份將970萬元「棺材本」交給集團。

未料該集團見老翁好騙，今年10月初用同樣手法，稱有老人院要高價收購40組靈骨塔位，包含骨灰罈、神主牌在內，要老翁提供1200萬元買入靈骨塔「套組」後，才能轉賣獲利。

為了讓李翁相信，該集團還拿出400萬現金，稱「這是上一次的獲利」，只要再付800萬元即可；李翁隨後拿著房屋權狀，到農會抵押貸款，所幸農會行員機警通報警方，順利在黃姓、涂姓、龔姓車手到老翁家中取款時逮人。

警方在現場查扣現金400萬元及多本買賣契約書；辦案人員根據買賣契約書內容，發現詐騙被害人遍及北台灣，粗估約有10多人受害，詐騙金額至少1億元以上，全案正積極擴大偵辦中。

宜蘭警分局呼籲，民眾如果接到不明高獲利投資資訊，千萬要小心求證，撥打警政署165反詐騙專線或是110請警方到場查證，避免受騙。

h4>☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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